«كهرباء دبي» تمدد 364 كيلومتراً من القنوات الخارجية للألياف البصرية 2023

المصدر: دبي - البيان

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انسجاماً مع جهودها لإنشاء بنية تحتية رقمية فائقة التطور ترتكز على التقنيات الإحلالية للثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي، مددت هيئة كهرباء ومياه دبي أكثر من 364 كيلومتراً من القنوات الخارجية للألياف البصرية خلال عام 2023 في مناطق مختلفة في دبي، ليصل بذلك إجمالي طول هذا النوع من القنوات التي مددتها الهيئة إلى 3,998 كيلومتراً، بزيادة قدرها 10 % مقارنةً بالعام 2022.

وتستثمر الهيئة في أحدث البنى التحتية وأكثرها تطوراً بقيمة إجمالية، وتتجاوز قيمة الأصول الثابتة التي استثمرت فيها الهيئة 214 ملیار درھم، حتى تاریخ 30 یونیو 2023. وتسهم القنوات الخارجية في حماية وتوجيه كابلات الألياف البصرية المستخدمة في الاتصالات ونقل البيانات والعمليات عن بعد.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «نلتزم بتوفير أفضل بنية تحتية وتعزيز أدائنا، وتقديم خدماتنا الأساسية على مستوى عالمي رائد ومتميز. ونواصل توسيع شبكة الألياف البصرية الخاصة بالهيئة والتي تتسم بالأمان والموثوقية والسرعة الفائقة، والمساهمة في تعزيز مستقبل رقمي جديد لإمارة دبي في المجالات الرئيسية، ومواكبة الاحتياجات المستقبلية لتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.

وتعتبر«الشبكة الذكية» التي تنفذها الهيئة، باستثمارات إجمالية تبلغ 7 مليارات درهم، مكوناً أساسياً في استراتيجية الهيئة لتطوير بنية تحتية متقدمة لإدارة المرافق والخدمات عبر أنظمة ذكية ومترابطة تعتمد على أحدث التقنيات».

يذكر أن شبكة الألياف البصرية الخاصة بالهيئة تسهم في مساعدة مركز عمليات الشبكة لشركة (إنفرا X) إحدى الشركات التابعة للهيئة ضمن «ديوا الرقمية»، والذي نفذته الهيئة بالتعاون مع شركة هواوي العالمية، على توفير خدمات رقمية رائدة ودعم الخدمات الذكية التي توفرها الهيئة وخدمات القيمة المضافة التي تقدمها «ديوا الرقمية»، الذراع الرقمي لهيئة كهرباء ومياه دبي، عبر مراكز البيانات وخدمات الحوسبة السحابية. وتؤدي الشبكة دوراً مهماً في ضمان الاستمرار بتقديم خدمات الاتصالات المبتكرة ذات المعايير العالمية في دولة الإمارات وتوسيع نطاقها.

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