«الصناعة الأمنية» تستعرض ابتكاراتها وحلولها الرائدة في «إنترسيك»

المصدر: دبي - البيان

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تشارك مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية بدبي في معرض «إنترسيك» للأمن والسلامة، بحلة مختلفة ومتميزة لعام 2024 بحضور خليفة إبراهيم السليس، المدير التنفيذي للمؤسسة، والمهندس عارف الجناحي، المستشار الأمني للمؤسسة، وتأتي هذه المشاركة بهدف عرض أنظمتها الأمنية وابتكاراتها الذكية والحلول الرائدة والخدمات المستحدثة التي تُقدمها في المجالات الأمنية المختلفة، لا سيما في قطاع الأمن الخاص، حيث تعد المؤسسة الداعم الرئيسي لهذا القطاع الهام.

نظام شاحن

وسيتم عرض أربعة برامج في غرفة عمليات فريدة من نوعها تمتاز بها منصة المؤسسة، من أبرز: نظام شاحن، نظام تتبع المواد الخطرة، محطة تأكيد إنذار الحريق، والنظام الذكي لإدارة الحراس. كما ستُعرض خدمات المؤسسة التي من خلالها سيتم تعريف الزوار على المؤسسة وأحدث خدماتها الأمنية. وخصصت منصة المؤسسة مساحة لإبراز المشاريع والبرامج المدعومة من قبلها. كما تتواجد رابطة المحترفين الأمنيين ضمن منصة «سيرا»، والتي تطلق من خلالها خطتها الاستراتيجية الجديدة، حيث تفتح باب التسجيل لأعضاء جدد في الرابطة خلال المؤتمر.

جلسات توعوية

وتعقد المؤسسة في منصتها جلسات توعوية أمنية ومحاضرات وورش عمل للزوار يومياً، وتتطرق فيها للبرامج الأمنية المستخدمة مثل: مدار، وفيديو جارد، وسيتي رينج، وورشة مخصصة للجمهور لتثقيفهم حول كيفية تصميم المخططات الأمنية لمنازلهم السكنية.

مشاركة فاعلة

يضاف إلى ذلك المشاركة الفاعلة من قبل فريق مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية في المؤتمر الذي يتم تنظيمه سنوياً على هامش المعرض، والذي يدور حول أهم التحديات الأمنية وتتلاقى فيه الخبرات من مختلف الجهات المحلية والدولية. وتختتم المؤسسة مشاركتها في مؤتمر قيادات «سيرا»، حيث تستعرض فيها قيادات المؤسسة جلسة بعنوان الاستثمار في قطاع الصناعة الأمنية، وجلسة بعنوان رابطة المحترفين الأمنيين: مستقبل المحترفين الأمنيين والاستراتيجيات الجديدة، إلى جانب جلسة الإجابة عن استفسارات وأسئلة المتعاملين وزوار المعرض حول خدمات المؤسسة.

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