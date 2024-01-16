شرطة أبوظبي تستقبل الدفعة 20 من مجندي الخدمة الوطنية

المصدر: أبوظبي - البيان

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التحقت المجموعة المخصصة لوزارة الداخلية من الدفعة الـ20 لمجندي الخدمة الوطنية في إدارة التأهيل الشرطي بمدينة العين التابعة لأكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، وتضم الدفعة طلبة الثاني عشر خريجي الثانوية العامة لعام 2023 ويتضمن برنامجهم التدريبي تأهيلهم وإكسابهم المهارات الشرطية والقيادية من خلال العلوم الشرطية والأمنية وتعزيز القيم الإسلامية والوطنية، وذلك على مدى 7 أشهر.

ويأتي البرنامج ضمن اهتمام هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية بالقوات المسلحة والقيادة العامة لشرطة أبوظبي بتعزيز الشراكة وفق توجيهات حكومة الإمارات من أجل الارتقاء بالعمل وتنفيذ الخطط الاستراتيجية وتعزيز العمل المشترك في تبادل الخبرات والمعارف وأفضل الممارسات المطبقة.

وأوضح العميد حسين علي الجنيبي مدير إدارة التأهيل الشرطي أن المجندين سيتم تأهيلهم وتدريبهم على أيدي مدربين متخصصين، على ممارسة المهن والتخصصات المختلفة وفق مناهج تعليمية وتدريبية تخدم قدرتهم على حماية الوطن والدفاع عنه، للارتقاء بمنظومة الأداء الأمني وتحقيق ريادة مؤسسية تستشرف المستقبل.

وذكر أنه سيتم قياس كفاءة النشاط البدني للمجندين من خلال الحصص الرياضية الصباحية وطابور التفقد والتفتيش، كقياس قوة الساعد والقفز العمودي وقياس الحركات الوظيفية ومستوى التوازن والمقياس الديناميكي للساق والظهر والصدر، كما سيتلقى المجندون العديد من الدورات التدريبية والمحاضرات الإرشادية حول خطوط إمداد الذخيرة وآلية التسلح وآليات مكافحة الشغب، ومحاضرة عن دوائر الحماية في تأمين المنشآت والتعامل مع التهديدات في تأمين المنشآت وسياسة استخدام القوة ومهارات التواصل الفعال مع الجمهور.

وأشار إلى أن المجندين سيطبقون مجموعة من التمارين والتدريبات العسكرية في ميدان الرماية التي ستسهم في صقل مهاراتهم وتمكينهم من أداء واجباتهم بحرفية تامة حول كيفية تنفيذ إجراءات استخدام وفك السلاح (مسدس/ بندقية)، وتمرين مكافحة الشغب، إضافة إلى مهارات الرماية والقتال وحصص الجوجيتسو والدفاع التكتيكي عن النفس، وتمرين الإسعافات الأولية والتعامل مع الحروق وتطبيق إجراءات حماية تأمين وحماية المواكب.

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