مذكرة تفاهم بين «تنمية المجتمع» بأبوظبي و«أدنوك»

المصدر: أبوظبي - البيان

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وقّعت دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي و«أدنوك» مذكرة تفاهم، لتعزيز التعاون المشترك، وتنفيذ البحوث ذات العلاقة بالمجالين الاجتماعي والأكاديمي لتحسين جودة حياة الموظفين، وتعزيز التنمية المجتمعية.

وقّع المذكرة في مقر مركز أبوظبي للطاقة، مازن الدهماني المدير التنفيذي لقطاع الشؤون المالية والإدارية في الدائرة ، وسيف عتيق الفلاحي، نائب الرئيس التنفيذي لدعم أعمال المجموعة والمهام الخاصة في «أدنوك».

وتهدف المذكرة إلى التعاون في مجال تبادل الخبرات فيما يتعلق بجودة حياة الموظفين، عبر تفعيل البرامج التي تدعم التوازن بين الحياة والعمل.

وتتيح المذكرة تبادل الدراسات مروراً بتقييم السياسات الداعمة وأفضل الممارسات المتعلقة بالموارد البشرية، إلى جانب التعاون المشترك في تطوير منهجيات علمية في مجال البحث الاجتماعي والأكاديمي، والمساهمة في إعداد ودعم برامج التمكين ودمج الفئات المستهدفة والتي تشمل: أصحاب الهمم، كبار المواطنين، الشباب والمرأة، الأسرة، الأطفال وفاقدي الرعاية الأسرية في المجتمع، عن طريق التمويل وتطوير المهارات والتوظيف.

وقال حمد علي الظاهري، وكيل دائرة تنمية المجتمع،إن المذكرة ستسهم في إثراء التعاون المشترك بين الجهتين، و تبادل التقارير الخاصة بالرصد الاجتماعي المسموح بتبادلها، والتعاون بين الطرفين.

وأضاف: ستلزم المذكرة الطرفين في تنفيذ ندوات وورش خاصة بالابتكار الاجتماعي وستحفز إنشاء ودعم المؤسسات الناشئة ذات الهدف الاجتماعي وجهات القطاع الثالث بشكل عام، من أجل تحقيق أثر اجتماعي عبر تقديم الإرشاد والموارد المطلوبة.

من جانبه، قال ياسر المزروعي الرئيس التنفيذي لدائرة الموارد البشرية والدعم المؤسسي والتجاري في «أدنوك»: تمثل كوادرنا وكفاءاتنا البشرية الثروة الحقيقية للشركة، ونحن في «أدنوك» لدينا التزام راسخ ومستمر بتحسين جودة حياتهم، ومواصلة خلق قيمة مستدامة لدولة الإمارات ومجتمعنا.

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