نهيان بن مبارك يحضر أفراح الشحي والكعبي في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - وام

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حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، حفل الاستقبال الذي أقامه الدكتور محمد أحمد الشحي، بمناسبة زفاف نجله سعيد إلى كريمة عبدالله سعيد الكعبي.

وحضر الحفل الذي أقيم بفندق انتركونتيننتال بأبوظبي عدد من كبار الشخصيات وضباط القوات المسلحة والشرطة، وجمع غفير من الأهل والأصدقاء، وتخللته فقرات تراثية وشعبية.

وهنأ معاليه العروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة وهانئة، داعياً الله تعالى أن يمن عليهما بالرفاه والبنين، وأن يديم على دولتنا وشعبها الأمن والسعادة والاستقرار.

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