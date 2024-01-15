تطوير 9 حدائق بـ14.5 مليون درهم وإنشاء عدد من مشروعات النقل المتكامل

المصدر: أبوظبي - البيان

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وقعت هيئة المساهمات المجتمعية – معاً، القناة الحكومية الرسمية في أبوظبي لتلقي المساهمات المجتمعية، ودائرة البلديات والنقل في أبوظبي اتفاقية تعاون لتعزيز المشاركة المجتمعية عبر دعم إنشاء عدد من الحدائق المجتمعية في أبوظبي والعين وعدد من مشروعات النقل المتكامل، وذلك في إطار جهودها المشتركة الرامية إلى إشراك مجتمع أبوظبي في دعم الأولويات الاجتماعية في أبوظبي.

حضر حفل توقيع الاتفاقية الدكتور مغير الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، وسلامة العميمي المدير العام لهيئة المساهمات المجتمعية معاً والدكتور سالم الكعبي، المدير العام لشؤون العمليات في دائرة البلديات والنقل، وسيف القبيسي، المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي، وعلي القمزي، المدير العام لبلدية مدينة العين، وعبدالله المرزوقي، المدير العام لمركز النقل المتكامل.

وتتابع هيئة معاً مساعيها لتعزيز مشاركة المجتمع في أبوظبي، بموجب اتفاقية التعاون، عبر إطلاق مبادرة الحدائق المجتمعية، التي يتم فيها العمل على تطوير 9 حدائق في مناطق مختلفة مثل الفلاح ومصفح والشامخة وغيرها من المناطق في الإمارة، وبقيمة تقديرية تبلغ 14.5 مليون درهم.

وتهدف هذه المبادرة إلى إنشاء حدائق مجتمعية تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع مثل أصحاب الهمم وكبار المواطنين والأسر، فضلاً عن تعزيز الرفاهية المجتمعية عبر توفير المساحات والمرافق الترفيهية لجميع أفراد المجتمع ما يسهم في تعزيز التجارب المجتمعية والأنشطة الجماعية وتحفيز قيم التماسك والتعاون.

وقال الدكتور مغير الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي: «نحرص في دائرة تنمية المجتمع على توفير الحياة الكريمة لجميع الأفراد، بالعمل على توحيد الجهود عبر رفع نسبة المشاركة والإسهام بين أفراد المجتمع لدعم الأولويات الاجتماعية في الإمارة، وتحقيق الأثر الإيجابي المستدام ما يسهم في تعزيز جودة حياة الأفراد».

وأكد أن هيئة المساهمات المجتمعية «معاً» بذلت منذ إنشائها جهوداً حثيثة نحو تعزيز الشراكات والتعاون بين القطاعات سواء العامة أو الخاصة، إلى جانب القطاع الثالث، من أجل الوصول إلى مجتمع متماسك ومتعاون، وتمثل هذه الاتفاقية إبرازاً لهذه الجهود التي تسهم في تشجيع اتباع نمط حياة أكثر نشاطاً، وتعزز أواصر الترابط والتماسك الاجتماعي.

وأفادت سلامة العميمي، المديرة العامة لهيئة المساهمة المجتمعية – معاً: نسعى في هيئة معاً نحو تحقيق مجتمع نشط ومسؤول ونحرص على جمع وتوجيه المساهمات المالية لدعم المبادرات التي تخدم تطوير المشروعات الاجتماعية ودعم الأولويات الاجتماعية لسكان أبوظبي مثل الرياضة والروابط الأسرية والاجتماعية، وتصب هده المبادرات والمشروعات المتنوعة في مجالات مختلفة مثل البيئة والصحة والتعليم والقطاع الاجتماعي، وبذلك تمنح هيئة معاً جميع الأفراد فرصة مثالية لدعم البرامج المختلفة بما يتوافق مع قيمهم وأولوياتهم.

وتتيح المساهمات المجتمعية التي تتلقاها هيئة معاً تمكين القطاع الثالث من تنفيذ هذه المبادرات المهمة ومنها مشروعات البنى التحتية، التي تسهم في تحسين حياة سكان الإمارة والعمل على بناء مجتمع متعاون ونشط.

وقال الدكتور سالم الكعبي المدير العام لشؤون العمليات في دائرة البلديات والنقل: «يأتي توقيع اتفاقية التعاون مع هيئة المساهمات المجتمعية – معاً تحقيقاً لرسالة الدائرة في توفير بنية تحتية ومرافق وخدمات رائدة وذكية لرفاهية وسعادة المجتمع، وذلك عبر وسائل مختلفة ومن أبرزها مبادرات التعاون والعمل المشترك التي من شأنها الارتقاء بجودة الحياة وتعزيز مكانة الإمارة وجهة مفضلة للعيش والعمل والاستثمار».

وتعمل هيئة معاً على توجيه المساهمات الاجتماعية لدعم إنشاء محمية البطحاء بقيمة تقريبية تبلغ 9.1 ملايين درهم إماراتي، وتضم أكثر من 200 متجر للتجزئة لدعم الأسر المنتجة، كما تشمل مساراً للجري وركوب الدراجات الهوائية، بهدف تشجيع الأفراد على ممارسة الرياضة واتباع أسلوب حياة صحي يعزز صحتهم النفسية والجسدية، إضافة إلى العديد من المبادرات المجتمعية المخصصة للعائلات بما يتماشى مع الأولويات الاجتماعية في الإمارة مثل تشجيع الرياضة وبناء مجتمع نشط ومسؤول، وتطوير مناطق الجذب الطبيعية والارتقاء بالأنشطة البيئية والمجتمعية في إمارة أبوظبي.

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