إنقاذ آسيوي بعد تدهور دراجته في صحراء نزوى وإصابته بشكل بليغ

المصدر: البيان

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نفذ المركز الوطني للبحث والإنقاذ التابع للحرس الوطني، بالتنسيق مع شرطة الشارقة أمس الأحد الموافق 14 يناير 2024 مهمة إخلاء طبي لمصاب من الجنسية الآسيوية في صحراء منطقة نزوى التابعة لإمارة الشارقة إثر تعرض الشخص لحادث تدهور دراجة، مما أدى إلى إصابته بإصابة بليغة في الظهر وإصابات متفرقة في الجسم.

وبقدرات وإمكانيات طائرة البحث والإنقاذ تمكن فريق البحث والإنقاذ من إخلاء المصاب من موقع الحدث إلى مستشفى الذيد لتلقي العلاج اللازم.

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