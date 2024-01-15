رائدة أعمال مواطنة تقدم 55 منتجاً صديقاً للبيئة بمواصفات عصرية

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبو الفتوح

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بدأت رائدة الأعمال الإماراتية خديجة الحبسي مسيرتها في عالم الأعمال بصناعة أول منتجاتها من المنزل برأس مال قليل، واليوم تقدم أكثر من 55 من منتجات العناية بالبشرة والأزياء والعطور عبر مفهوم جديد من منظور عصري، وباستخدام مواد صديقة للبيئة يمكن إعادة تدويرها، وقد حصلت على شهادات جودة في هذا الإطار.

وقالت الحبسي لـ«البيان»: بدأت العمل في القطاع الخاص «خبيرة تجميل»، وهو ما أكسبني خبرات عملية ساعدتني على صناعة أول منتجاتي «بودرة» برأس مال قليل، وكان ذلك أكبر التحديات، وبعدما تمكنت من بيع الكمية بالكامل، قررت استغلال قيمة المبيعات مع ضخ مبالغ إضافية بهدف زيادة الإنتاج، وذلك بعد حصولي على «رخصة الغد» من دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة، والخاصة بافتتاح المشروعات من المنزل، وبعدها بدأت صناعة الأزياء والملابس وتقديمها عبر وسائط التواصل الاجتماعي، والانتقال لمرحلة التوسع باستئجار موقع خاص داخل مشروع برأس الخيمة خاص بعرض مشروعات المنتجات الشبابية.

وأضافت الحبسي: واجهت تحديات كثيرة في مسيرتي شملت البحث عن أجود المواد الخام لاستخدامها في تصنيع منتجاتي، وتقديم منتجات بجودة عالية تحت شعار «صنع في الإمارات».

وتابعت: كل منتج جديد أقوم بصناعته يمثل تحدياً وفرصة للتعلم والتطور، حيث أحرص دائماً على استخدام منتجات ذات جودة عالية، لضمان صناعة اسم تجاري إماراتي يضاهي في مواصفاته العلامات العالمية.

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