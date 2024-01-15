مواطنون: ترسيخ الاستقرار الأسري أحد مرتكزات التنمية المستدامة

المصدر: دبي - نورا الأمير وسعيد الوشاحي ومرفت عبدالحميد

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أكد مواطنون أن اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أول المشاريع التحولية ضمن «أجندة دبي الاجتماعية 33»، والمتمثلة في اعتماد تخصيص 3500 قطعة أرض سكنية لتوزيعها على المواطنين المستحقين في دبي وتوفير 2300 مسكن جاهز في مختلف مناطق دبي، يعد تأكيداً لحرص سموه على تلمس احتياجات المواطنين من خلال منح الأراضي السكنية والمساكن الجاهزة لهم ترجمة لتطلعات سموه نحو ترسيخ الاستقرار الأسري باعتباره مرتكزاً أساسياً من مرتكزات التنمية المستدامة.



نموذج ملهم



وقال سعيد علي نقيب، إن القيادة الرشيدة جعلت من تجربة دبي نموذجاً ملهماً للمجتمعات والدول الأخرى، وترجمت التلاحم الوطني الذي يجمع بين القيادة والشعب، من خلال ما توليه القيادة من اهتمام ودعم لمواطنيها عبر إطلاق المشاريع الكبرى وتبني المبادرات النوعية التي تضع مصلحة المواطن وتعزيز جودة حياته في مقدمة أولوياتها. وأكد حرص القيادة الرشيدة على توفير متطلبات الحياة الكريمة للمواطنين، وإسعادهم، وتحقيق الرفاهية والاستقرار لهم، لا سيما توفير المساكن التي يتحقق بوجودها الاستقرار الأسري والمجتمعي والنفسي.



وثمن عادل البلوشي مكرمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مؤكداً أن هذه المكرمات ليست جديدة على فكر القيادة الرشيدة، التي تضع مصلحة المواطن على رأس أولوياتها، مشيراً إلى أن مثل هذه المكرمات والعطايا تشكل حافزاً للمواطنين على العمل بجد وإخلاص واتخاذ مواقعهم الصحيحة في مسيرة الازدهار والنماء، وأن هذه المكرمات تلامس احتياجات المواطنين وتستهدف استقرارهم وسعادتهم.



بدوره، قال عبدالله الفلاسي، إن المكرمة خطوة تتوافق مع القيم الأساسية للرعاية الاجتماعية وتنمية المجتمع، والتي تعد جزءاً من أجندة دبي الاجتماعية الطموحة 33، والرامية إلى خلق مجتمع مستدام وشامل. وأضاف أن إنشاء مدينة لطيفة المخصصة للإسكان، يجسد بعد نظر سموه في التخطيط الحضري والالتزام الثابت بإسعاد المواطنين وتأمين استقرارهم الأسري، وتمثل هذه المكرمة الأمان والاستقرار والازدهار الذي يستحقه كل مواطن. وذكر أن توجيهات سموه انعكاس لإيمانه بشعبه، واستثمار يحقق العوائد الأكثر قيمة لاسيما السعادة والوئام الاجتماعي، «وبينما نتطلع إلى تنفيذ هذه الخطة الكبرى، لا يسعنا إلا أن نشعر بالفخر والتفاؤل لأننا نعيش في ظل رعاية قيادة حكيمة».



وقالت فاطمة مفتاح إن المكرمة هي ثمرة الاهتمام بالإنسان وتسخير كل الإمكانيات التي تتيح له شروطا مثالية للعمل والإبداع في السكن الملائم والأمان المجتمعي والإحساس بالطمأنينة والثقة بالمستقبل لتحقيق ما يصبو إليه أبناء دبي بناء على أن الأسرة أساس الوطن و التنمية لحياة المواطنين.



اهتمام خاص



وقال محمد الكعبي، إن القيادة الرشيدة تولى قضية إسكان المواطنين اهتماماً خاصاً لإسعادهم وتحقيق رفاهيتهم، مشيراً إلى أن رؤية سموه، تعزز الاستقرار الأسري وتساعد على بناء أسر متماسكة تسهم في تكوين مجتمع إماراتي متكامل ومترابط، يمتاز عن غيره بجودة الحياة وتأمين رفاهية العيش.



مشاريع نوعية



وأضاف، إن سموه يولي اهتماماً بالأبعاد المتعددة للحياة اليومية والتي تمس حياة المواطن بشكل عام، والإسكان بشكل خاص، «لذلك بين الحين والآخر يطلق سموه المشاريع النوعية ويخصص ميزانيات ضخمة هدفها استقرار الأسر من خلال توفير مسكن ذي مرافق تلبي التطلعات والاحتياجات».



من جهته قال محمد عبدالله، إن القيادة الحكيمة حريصة على تعزيز الاستقرار الأسري، وتوفير أفضل الأحوال التي تحقّق الرفاهية والراحة للمواطنين، «ولذلك تسارعت وتيرة حصول المواطنين على مساكن خاصة وتملكهم لها، وطرأت تغيرات على نوعية المساكن وجودتها»، مشيراً إلى أن المبادرات والخطط التي يطلقها سموه تعكس حرصه على توفير الأمن الاجتماعي لأبنائه المواطنين وتحقيق الحياة الكريمة لهم، كما يعكس حرص سموه بملف الإسكان مدى متابعته المتواصلة لتطلعات المواطنين وتلمّس احتياجاتهم وإطلاق المشاريع النوعية في الخدمات والبنى التحتية والمرافق وبصورة تحقق السعادة والرفاهية لأبنائه.

حياة مستقرة



وثمنت ندى الأصلي، حرص القيادة الرشيدة على توفير حياة مستقرة للمواطنين في إمارة دبي، وتعزيز مستويات المعيشة، وسعيها المتواصل لتحقيق الحياة الكريمة للأسر المواطنة، والاهتمام بقطاع الإسكان في الإمارة.



وقال عبدالله أحمد، إن هذا الدعم يعكس اهتمام القيادة بالمواطن، وإن هذه القرارات تسهم في تقليل الأعباء الاقتصادية على المواطنين كأسرة، ويحد من القروض الشخصية، ويسهم في توفير بيئة معيشية إيجابية بامتلاك منزل خاص، وتحقيق مستوى معيشي وحياة كريمة لهم. وأضاف أن الإعلان عن هذه القرارات في بداية العام الجديد العام يؤكد حرص القيادة الرشيدة على تأمين الحياة الكريمة للمواطنين وتسهيل أمور حياتهم.



فرحة



من جانبه قال عبدالله المري: «ليس غريباً على قيادتنا الرشيدة مفاجأتنا بهذه القرارات التي تتزامن مع بداية العام الجديد، وتؤكد حرصها على بذل كل الجهد لتوفير الرعاية لأهالي إمارة دبي». وأضاف أن قرارات ومبادرات وتوجيهات القيادة الرشيدة تضع دائماً مصلحة المواطنين على رأس قائمة أولوياتها، وتسعى دوماً إلى توفير متطلبات العيش الكريم، والاستقرار النفسي والاجتماعي والمالي لهم.

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