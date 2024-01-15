4 ملايين مسافر عبر منفذ حتا 2023.. وارتفاع في عبور الناقلات التجارية

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

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كشفت إدارة مراقبة جوازات المنافذ البرية في منفذ حتا البري، التابع للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، أن عدد المسافرين بلغ 4 ملايين شخص من القادمين والمغادرين، خلال 2023، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ المنفذ منذ تدشينه، كما سجل المنفذ ارتفاعاً كبيراً في حركة عبور الشاحنات والناقلات التجارية التي تدعم أسطول النقل البري وتعزز سلاسة حركة النقل والتبادل التجاري بين الدولتين.

وأكد العميد الدكتور عمر علي الشامسي، مساعد المدير العام لشؤون المنافذ البحرية، أن إدارة مراقبة جوازات المنافذ البرية تعمل على تنفيذ خططها وبرامجها التطويرية استناداً إلى مبادئ الاستباقية والجاهزية والابتكار كأساليب عمل تعزز القدرة التنافسية وتدعم تحقيق الاستراتيجيات الحكومية ومؤشرات أدائها الريادية.

وأوضح العقيد الدكتور راشد عبيد الكتبي، مدير إدارة مراقبة جوازات المنافذ البرية، أن الإدارة تسعى لتعزيز الترابط والتكامل بين كافة الجهات المعنية لخلق شراكات فعالة وفق مبادئ الثقة والمنفعة المتبادلة والتعاون المستمر، علاوة على بحثها المستمر لتوظيف أحدث التكنولوجيا والتمكين الرقمي في تنفيذ عملياتها.

وأشار إلى أن تسجيل 4 ملايين مسافر يصنّف رقماً غير مسبوق في تاريخ منفذ حتا البري مقارنة بإحصاءات الأعوام الماضية، لافتاً إلى أن هذا الإنجاز جاء ثمرة جهود كبيرة على كافة المستويات الإدارية والتخصصية، لتحقيق طموحات حكومة دولة الإمارات بشكل عام، وإمارة دبي بشكل خاص.

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