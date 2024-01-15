«الاتحادية للموارد البشرية» تستقبل 61 ألف طلب دعم في 2023

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

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استقبلت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية خلال العام 2023 قرابة 61 ألف طلب دعم مقدمة عبر نظام إسعاد المتعاملين ومركز الاتصال الموحد، اللذين يشهدان تفاعلاً كبيراً من قبل المتعاملين عموماً، وموظفي الحكومة الاتحادية على وجه الخصوص.

تفاعل كبير

وقالت ميثاء كلثوم، مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل في الهيئة: إن نظام إسعاد المتعاملين شهد تفاعلاً كبيراً على مدى السنوات الماضية، وشكل مرجعية للمتعاملين والهيئة على حد سواء، مشيرة إلى أن عدد طلبات الدعم المستلمة عبر نظام «إسعاد المتعاملين» خلال العام 2023 بلغ قرابة 18 ألفاً و600 طلب، وتجاوزت نسبة سعادة المتعاملين عن المعاملات المنجزة عبر النظام حاجز الـ92%، بينما بلغ عدد المكالمات المستلمة عبر مركز الاتصال الموحد (600525524) خلال الفترة نفسها قرابة 42 ألفاً و500 مكالمة، واقتربت نسبة الالتزام بالرد على المكالمات الواردة من 98%.

وبينت أن نسبة الالتزام بحل الطلبات الواردة عبر نظام إسعاد المتعاملين وصلت إلى 99.8%، من إجمالي المعاملات التي تم استلامها عبر الموقع الإلكتروني www.fahr.gov.ae، والتطبيق الذكي للهيئة FAHR، وعبر المساعد الافتراضي لمتعاملي الهيئة «حمد بوت».

منصة تفاعلية

وكانت الهيئة قد أطلقت نظام إسعاد المتعاملين في العام 2019 في إطار مساعيها الحثيثة للتسهيل على المتعاملين، ورفع مستويات الرضا لديهم، عبر توفير منصة إلكترونية تفاعلية معهم، تضم كافة الخدمات التي تقدمها لهم، ويعد النظام تفاعلياً، حيث يتيح للمتعاملين خاصية تقييم الخدمات المقدمة لهم، وإبداء الملاحظات عليها، وتقديم المقترحات التطويرية التي تستفيد منها الهيئة وتأخذها بعين الاعتبار لتطوير النظام، والارتقاء بجودة الخدمات التي يقدمها.

كما يعكس حرص «الهيئة» على تقديم أفضل الخدمات لمتعامليها، مستثمرة بذلك أفضل الوسائل الحديثة والمبتكرة؛ بهدف التسهيل عليهم، وحفظ الوقت والجهد، وبالتالي رفع مستويات رضاهم وسعادتهم عن خدماتها، وطرق تقديمها.

بوابة إلكترونية

ويعتبر نظام إسعاد المتعاملين بمثابة بوابة إلكترونية متكاملة تقدم من خلالها الهيئة الدعم اللازم لمتعامليها، فيما يتعلق بتشغيل وصيانة كافة أنظمة الموارد البشرية الإلكترونية المنضوية تحت مظلة نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية «بياناتي»، كما يوفر العديد من الخدمات التفاعلية، لا سيما التي يتيحها التطبيق الذكي للهيئة FAHR، وخدمة الاستفسار عن سياسات وتشريعات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وطلب التدريب على تشريعات ونظم الموارد البشرية، وخدمة مراجعة واعتماد الهياكل التنظيمية في الجهات الاتحادية، وخدمتي المقارنة المعيارية، ومراجعة الأوصاف الوظيفية.

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