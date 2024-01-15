«كهرباء الشارقة»: تشغيل وبناء 11 محطة للطاقة 2023

المصدر: الشارقة - البيان

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كشفت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة عن تشغيل 4 محطات لنقل الطاقة جهد 33 كيلوفولت والانتهاء من بناء 7 محطات جديدة مماثلة العام الماضي بالإضافة إلى إجراء الصيانة لـ 16 محطة 220/132 كيلو فولت و151 محطة 33 كيلوفولت، وإجراء الدراسات الفنية لـ49 مشروعاً جديداً.

وأوضح المهندس حمد الطنيجي مدير إدارة نقل الطاقة أن الهيئة مستمرة في تطوير شبكات نقل الطاقة وإنشاء محطات النقل والتوزيع لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء وتوفير كل المتطلبات اللازمة لإنجاز المشروعات واتخاذ كل الإجراءات التي تضمن توفير الخدمات بأفضل جودة.

وأشار المهندس عبدالله الكوس نائب مدير إدارة نقل الطاقة إلى أن المحطات الجديدة والمشروعات التطويرية ستساهم في تحقيق الثبات والاستقرار لشبكة الكهرباء وتوزيع الأحمال في مناطق عدة.

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