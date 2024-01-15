بلدية دبي تحصل على «كود» المنظمة الهيدروغرافية الدولية

المصدر: دبي - البيان

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حصلت بلدية دبي على «كود» المنظمة الهيدروغرافية الدولية، إحدى المنظمات الحكومية الدولية المختصة بمسح وإنتاج خرائط البحار والمحيطات والمياه الصالحة للملاحة في العالم.

وأضافت المنظمة بلدية دبي رسمياً ضمن السجل الرئيس للدول الأعضاء لإنتاج وإعداد منتجات بحرية مرخصة رسمياً كالخرائط الملاحية والمراجع الفنية والمسوح الهيدروغرافية.

وأكد داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي أن هذا الاعتماد، إنجازٌ نوعيٌ جديدٌ للبلدية، يعزز من جهودها وموثوقيتها في مجال المسوح وإنتاج الخرائط البحرية الملاحية للإمارة.

وقال الهاجري: «الكود الجديد خطوة على طريق التنافسية وتحقيق الريادة في مجال الخدمات الهيدروغرافية المتقدمة عالمياً، وترسيخ مكانة إمارة دبي مدينة رائدة عالمياً في مختلف القطاعات الحيوية».

وأشارت مريم المهيري، المديرة التنفيذية لمؤسسة تنظيم وترخيص المباني في البلدية إلى أهمية الكود دافعاً جديداً للارتقاء بخدمات المسح البحري، وتوفير بيانات البنية التحتية البحرية للتخطيط الاستراتيجي في المناطق البحرية.

وينقسم سجل الكود إلى سجل رئيسي خاص للدول والمؤسسات أو مجموعة دول، لإنتاج وإعداد منتجات بحرية مرخصة رسمياً تلبي متطلبات الملاحة البحرية، وذلك على النحو المنصوص عليه في الفصل الخامس من اتفاقية «سولاس» الدولية لمسؤوليات الدول الساحلية عن سلامة الأرواح والممتلكات في البحار، كما يضم في قسمه الثاني، السجل التكميلي للمؤسسات والكيانات الأخرى المرتبطة بمنتجات البرامج والأنظمة البحرية.

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