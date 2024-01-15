«الإمارات للإبداع» تكرم الفائزين بـ «سفير التواصل الاجتماعي»

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

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أكد الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للإبداع أن جائزة سفير التواصل الاجتماعي في دورتها الثانية تهدف إلى دعم المحتوى الهادف والقيم الأصيلة للمواطنين والمقيمين في الإمارات والخليج العربي.

جاء ذلك خلال تكريمه مساء أول من أمس، على مسرح غرفة تجارة وصناعة الشارقة، الفائزين بالمراكز الأولى بجائزة سفير التواصل الاجتماعي، والتي أطلقتها الجمعية في العام 2023 على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، كما هنأ الفائزين بالمراكز الأولى في مختلف فئات الجائزة.

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