شرطة دبي تؤكد الحرص على تطوير المنظومة الأكاديمية والتدريبية

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أن الكوادر البشرية التي تخرجت من أكاديمية الشرطة خلال السنوات الماضية ساهمت في تحقيق زمن الاستجابة للبلاغات المختلفة، وخفض نسبة الجريمة، والقبض على مرتكبيها، والتعامل مع البلاغات بكل حرفية وإتقان.

كما أكد معاليه حرض شرطة دبي على على التطوير الدائم في المنظومة الأكاديمية والتدريبية لمواكبة أعرق الأكاديميات الشرطية. جاء ذلك خلال تفقد معاليه أكاديمية شرطة دبي ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بمرافقه عدد من القيادات الشرطية والضباط.

وأطلع الفريق المري على مقترح الخطة التطويرية المتكاملة للأكاديمية، من خلال تحليل البيانات وإطلاق المبادرات المختلفة لكل إدارة فرعية، كما اطلع على إنجازات كلية الدراسات العليا، حيث تم تخريج 471 طالباً وطالبة خلال الـ5 سنوات الماضية، إلى جانب الإسهامات العلمية التي بلغت 384 بحثاً.

واستمع الفريق المري إلى شرح حول إحصائيات معهد التدريب، حيث بلغ إجمالي عدد المتدربين 2840 متدرباً خلال الـ5 سنوات الماضية ساهموا في دعم العمليات الأساسية للقيادة العامة لشرطة دبي في قطاعات مختلفة، إلى جانب الاستماع إلى عرض حول تطور منظومة التدريب في الأكاديمية لتواكب التغييرات وأساليب التدريب الحديثة.

واطلع الفريق المري على مؤشر الأداء، لكلية القانون في برنامجين: البكالوريوس في القانون وعلوم الشرطة، والبكالوريوس في العلوم الأمنية والجنائية، حيث وصلت نسبة النجاح في 2022 - 2023 إلى 95.85%، بعدد 462 طالباً وطالبة.

والتقى معالي الفريق المري مع الطلبة المرشحين والمرشحات من أصحاب الإنجازات الرياضية، مشيداً بجهودهم وحرصهم على ممارسة مختلف الرياضات والمشاركة في البطولات والمسابقات الرياضية المحلية والعالمية وتحقيق المراكز الأولى فيها، مؤكداً أن شرطة دبي تولي الرياضية والرياضيين اهتماماً كبيراً.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز