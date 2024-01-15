«دبي الخيرية» و«حفظ النعمة» السعودية توقعان اتفاقية ابتكار واستدامة مجتمعية

المصدر: دبي - البيان

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في خطوة تعكس التزامها بتعزيز التعاون الإقليمي وتحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ المشاريع المبتكرة، وقعت جمعية دبي الخيرية اتفاقية استراتيجية مع مؤسسة حفظ النعمة في المملكة العربية السعودية، لتعزيز التعاون المشترك في المشاريع الخيرية والإنسانية، والابتكار والاستدامة بين الجانبين.

وقع الاتفاقية عن الطرف الأول الدكتور عبد الله بوسناد رئيس مجلس إدارة الجمعية، وعن الطرف الثاني المهندس عبدالله بن عبد الرحمن بن سعيد الأمين العام للمؤسسة.

وأكد الدكتور عبد الله بوسناد أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تعميق أواصر الشراكة الفعالة، بما يخدم الأهداف الاستراتيجية المشتركة، وترسيخ أطر التعاون في العمل الخيري في عدة مجالات، من بينها تنفيذ مشاريع خيرية مشتركة.

وقال بوسناد: التعاون مع مؤسسة حفظ النعمة في المشاريع الخيرية يعكس القيم والمبادئ، التي رسخها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في مجال العمل الإنساني، حيث عبر عن ذلك بقوله «جهود مؤسسات الإمارات الإنسانية والخيرية وصلت للقاصي قبل الداني.. وكلنا ثقة بأن العمل كفريق واحد سيجعلنا أكثر قوة»، و«لا يمكن أن يشعر الإنسان بالاكتفاء إلا عندما يبدأ بالعطاء. والخير الحقيقي هو في إحداث فرق.. فرق في حياة إنسان أو حياة مجتمع أو مسيرة وطن».

شراكة

وأعرب الدكتور بوسناد عن تطلعه إلى تعزيز هذه الشراكة، من خلال التركيز على الابتكار والاستدامة في مجال الأعمال الخيرية، حيث سيتم تطوير وتنفيذ مشاريع مبتكرة، تستخدم خدمات التبرع الذكية، ويأتي هذا انسجاماً مع رؤية الإمارات في توظيف التقنيات والابتكار، لتحسين كفاءة عمليات التبرع وتعزيز الشفافية في استخدام الأموال.

من جهته، أكد الأمين العام للمؤسسة أهمية خدمة هذا القطاع عبر المشاريع المبتكرة، بما يضمن استدامتها، وبما يحقق رؤية السعودية 2030، حيث تأتي هذه الاتفاقية كخطوة استراتيجية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة، وتعكس التزام الجمعية والمؤسسة بتحسين الظروف المعيشية للفئات المستهدفة، وتعزيز التقدم والابتكار في مجال الأعمال الخيرية، ورفع مساهمة القطاع غير الربحي في نمو الناتج المحلي لدى البلدين.

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