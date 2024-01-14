الطقس المتوقع في الإمارات خلال الأيام الخمسة المقبلة

المصدر: البيان

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً (الاثنين) رطباً على بعض المناطق الساحلية صباحاً، وصحواً بوجه عام، وغائماً جزئي أحياناً.

وأوضح أن الرياح تكون جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س، مشيراً إلى أن البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وفيما يلي بيان بأحوال الطقس خلال الأيام الأربعة التالية:

الثلاثاء

الطقس: رطب على بعض المناطق خاصة الساحلية مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً، صحو بوجه عام وغائم جزئي أحياناً، تميل درجات الحرارة للانخفاض الطفيف والتدريجي.

الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط تدريجياً خاصة على البحر بعد الظهر وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج يضطرب تدريجياً بعد الظهر في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج قد يضطرب ليلاً في بحر عمان.

الأربعاء

الطقس: رطب على بعض المناطق الداخلية مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً، صحو بوجه عام وغائم جزئي أحياناً.

الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً خاصة على البحر وسرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: مضطرب الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً خاصة ليلاً في بحر عمان.

الخميس

الطقس: رطب على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل ضباب خفيف صباحاً – صحو إلى غائم جزئي وغائم أحيانا ليلاً على الجزر غرباً.

الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة خاصة على البحر وسرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: مضطرب الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

الجمعة

الطقس: رطب على بعض المناطق الساحلية والداخلية صباحاً – غائم جزئي إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الشمالية والجزر مع احتمال سقوط أمطار خفيفة.

الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة خاصة على البحر وسرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: مضطرب الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

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