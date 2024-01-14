توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحياناً، ورطبا ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الداخلية والساحلية مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

حركة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية غربية/ 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.. الموج في الخليج العربي خفيف.. ويحدث المد الأول عند الساعة 15:07 والمد الثاني عند الساعة 05:21 والجزر الأول عند الساعة 08:54 والجزر الثاني عند الساعة 22:31.

في بحر عمان الموج خفيف.. ويحدث المد الأول عند الساعة 12:14 والمد الثاني عند الساعة 01:00 والجزر الأول عند الساعة 18:25 والجزر الثاني عند الساعة 07:28.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 29 15 85 25

دبي 27 17 80 30

الشارقة 26 13 80 25

عجمان 27 17 85 35

أم القيوين 26 13 85 30

رأس الخيمة 27 13 85 25

الفجيرة 26 20 70 30

العـين 26 16 80 20

ليوا 29 13 75 20

الرويس 29 16 80 20

السلع 30 15 80 25

دلـمـا 27 18 85 30

طنب الكبرى 27 18 85 30

طنب الصغرى 27 18 85 30

أبو موسى 26 18 85 25.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز