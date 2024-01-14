بلدية عجمان تحظر الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد

المصدر: عجمان – عصام الدين عوض

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انسجاماً مع القرار الوزاري رقم (380) لسنة 2022 بشأن تنظيم استخدام المنتجات ذات الاستخدام الواحد في أسواق الدولة، والتزاماً بالقانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2018 بشأن الإدارة المتكاملة للنفايات، ومبادرة وزارة البيئة والتغير المناخي، والهادفة لجعل الإمارات خالية من الأكياس، أعلنت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان حظر استخدام الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد في كافة مراكز التسوق ومنافذ البيع في الإمارة.

وأكد المهندس خالد معين الحوسني المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة بالدائرة، أن «دائرة البلدية تُسير جميع خططها ومشاريعها ومبادراتها للحفاظ على البيئة وضمان الاستدامة، ولا تدخر جهداً لمجابهة كافة التحديات البيئية ومن ضمنها الأكياس البلاستيكية التي تشكل خطراً حقيقياً».

وقال المهندس الحوسني إن الدولة تشهد اليوم إنتاج العديد من البدائل الصديقة للبيئة والتي يمكن استخدامها عند التسوق، مؤكداً المضي نحو ضمان الخفض التدريجي لإنتاج واستخدام الأكياس والمنتجات البلاستيكية والأكياس ذات الاستخدام الواحد، لتنظيم استخدامها والحد من النفايات البلاستيكية المضرة بالبيئة، ما يساهم في تعزيز الاستدامة.

مهلة

وكشفت الدائرة أنها ستمنح كافة الجهات المسؤولة عن البيع مهلة 3 شهور بدءاً من يناير 2024 لتطبيق القرار واستخدام الأكياس الصديقة للبيئة، منوهةً إلى أنه سيتم تطبيق تعرفة على الأكياس، قدرها 25 فلساً مع بيان السعر للمستهلك، وفي حالة وجود أي استفسار يمكن التواصل على الرقم الساخن 80070.

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