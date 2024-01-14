12.5 مليون معاملة رقمية أنجزتها «كهرباء دبي» 2023

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي إنجاز متعامليها نحو 12.5 مليون معاملة رقمية خلال عام 2023، مقارنة بـنحو10 ملايين معاملة رقمية خلال عام 2022، بزيادة تُقدّر بنحو 25 %. وتضمنت المعاملات أكثر من 2.1 مليون معاملة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، وأكثر من 3.2 ملايين معاملة عبر تطبيق الهيئة الذكي، إضافة إلى أكثر من 6.8 ملايين معاملة عبر القنوات الرقمية الأخرى التي توفرها الهيئة بالتعاون مع شركائها.

نموذج ذكي

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «ضمن جهودنا لدعم رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في أن تكون دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بتحويل حكومة دبي إلى نموذج ذكي بالكامل، نحرص على توفير جميع خدمات الهيئة عبر مختلف القنوات الرقمية لضمان تقديم خدمات مبتكرة وآمنة وسلسة ذات قيمة مضافة للمتعاملين، لتوفير جهدهم ووقتهم وتعزيز سعادتهم بالاعتماد على أحدث التقنيات الإحلالية للثورة الصناعية الرابعة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين وغيرها. وقد أسهمت البنية الرقمية المتطورة التي تمتلكها الهيئة في ارتفاع نسبة التبني الذكي لخدمات الهيئة إلى 99.62 % والتكامل الرقمي لأكثر من 90 مشروعاً مع 65 جهة حكومية وخاصة بنهاية عام 2023».

وتوفر الهيئة خدمات مبتكرة مثل مبادرة «الحياة الذكية» التي تشمل خصائص منها لوحة بيانات «الحياة الذكية» التي تتيح للمتعاملين الحصول على تقارير الاستهلاك؛ وبرنامج «نهجي المستدام» لمقارنة الاستهلاك مع استهلاك المنازل المماثلة ذات الكفاءة العالية؛ وخاصية «خارج المنزل» التي تتيح استلام تقارير يومية أو أسبوعية عبر البريد الإلكتروني، خلال فترة تفعيل الخدمة أثناء التواجد خارج المنزل. كما تقدم الهيئة لمتعامليها من خلال «متجر ديوا» باقة واسعة من العروض والخصومات بالتعاون مع شركات من القطاعين الحكومي والخاص.

قنوات متعددة

وتوفر الهيئة خدمة «سداد الفواتير» من خلال قنوات دفع متعددة منها التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للهيئة، وتطبيق دبي الآن، وتطبيق EMPAY، وتطبيق e&money، والبنوك، وأجهزة اتصالات للدفع الآلي، ومحطات بترول إينوك وإيبكو (الكشك الذكي أو أمين الصندوق)، وأجهزة الإيداع (الشيكات/النقد) التابعة لبنك الإمارات دبي الوطني، وأجهزة الإيداع النقدي التابعة لمصرف الإمارات الإسلامي، وموظف الهيئة الافتراضي «رمّاس».

ويمكن سداد الفواتير عبر السداد النقدي أو من خلال بطاقات الائتمان، وبطاقات الخصم المباشر، ومحفظة نقودي، والخصم المباشر من الحساب، و«سامسونغ باي»، وأبل باي«، والاستقطاع التلقائي أو من خلال منصة»تيسير«للتحصيل الذكي باستخدام الشيكات الصادرة من مختلف البنوك عبر أجهزة إيداع الشيكات التابعة لبنك الإمارات دبي الوطني.

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