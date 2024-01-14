«المتابعة والتحكم» يطلع على التقنيات المتطورة بـ«أكاديمية سيف بن زايد»

المصدر: أبوظبي - البيان

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اطلع وفد من مركز المتابعة والتحكم في أبوظبي على منظومة التدريب الافتراضي وأنظمتها التقنية المتطورة لمحاكاة الواقع الافتراضي، وذلك في مركز التدريب الافتراضي بأكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي.

وأكد العقيد طلال عبدالرحيم الأحمد مدير مركز التدريب الافتراضي، خلال لقائه الوفد، اهتمام الأكاديمية بتوظيف أحدث تقنيات الواقع الافتراضي المعزز، ومحاكاة تقنيات الذكاء الاصطناعي في العملية التدريبية لمنتسبي شرطة أبوظبي.

ولفت إلى أنه يتم تطوير وتنفيذ التمارين وورش العمل الافتراضية، مثل الإسعافات الأولية للإنعاش القلبي الرئوي، وسيناريو التوعية بالمخدرات الافتراضي، وسيناريو التحقيق الافتراضي في الحرائق، وغيرها، بإشراف فريق عمل متخصص من شرطة أبوظبي.

واستمع الوفد من المقدم الدكتورة الشيماء طالب حسين نائب مدير مركز التدريب الافتراضي، لشرح عن المركز، وآلية العمل في أقسامه، وتجربة الأنظمة وسيناريوهات المحاكاة الافتراضية، ثم اطلع على قاعات التدريب الافتراضية والتفاعلية الذكية، والتي تم تصميمها وفق أعلى المقاييس الدولية، وجرى بحث سبل تعزيز التعاون المستقبلي، وتبادل الخبرات في مجال التدريب والتعلم الحديث.

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