«زراعة الشارقة» تدعم مزارعي القمح بمعدات حديثة

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

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أكد الدكتور المهندس خليفة مصبح الطنيجي، رئيس دائرة الزراعة والثروة الحيوانية بالشارقة، أنه وفقاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تم تسليم دفعة من المعدات الزراعية الجديدة لجمعية مزارعي القمح، ضمن برنامج دعم المزارع الإنتاجية في الشارقة، كما تم توفير أسطول معدات وآليات زراعية لدعم الميكنة الحديثة للعمليات الزراعية بمزارع المواطنين، حتى تتم عمليات حرث الأرض وزرع البذور والتسميد والحصاد في أكثر من مزرعة، وذلك بهدف توفير الوقت والجهد، إضافة إلى توزيع 5 أطنان من البذور للمزارعين.

وقال الطنيجي إن تلك المكرمة من صاحب السمو حاكم الشارقة، تهدف إلى تسهيل العمل عليهم ليختصروا الوقت والجهد والعمالة المطلوبة، لافتاً إلى أن المزارعين كانوا يشتكون من أن العمل اليدوي فيها كان كبيراً ومرهقاً، ولكن الميكنة الحديثة سهلت العمل عليهم كثيراً.

تقنيات حديثة

وأوضح الطنيجي أن جيل المزارعين الحالي أكثر وعياً وتعاملاً مع التقنيات الحديثة، والبذور الآمنة والنظيفة، كما أن هناك دعماً للمزارع الإنتاجية على مستوى الدولة عامة، والشارقة بصفة خاصة، من خلال تخفيض تسعيرة المياه والكهرباء وربط المزارعين بمنافذ البيع ليتمكنوا من تسويق منتجاتهم الزراعية، بما يضمن لهم عائداً مستقلاً، وحافزاً لهم للاستمرارية، كما أن وزارة التغير المناخي والبيئة، ودائرة الزراعة والثروة الحيوانية بالشارقة، توفران الإرشاد الزراعي للمزارعين، مبيناً أن جمعية مزارعي القمح، نشطة، وأن أعداد الراغبين في زراعة القمح في ازدياد، كما أنه تم خلال العام الماضي توزيع 3 أطنان من بذور القمح، ومنذ بداية العام الجاري تم توزيع 5 أطنان للمزارعين.

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