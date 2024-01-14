126 ألفاً و910 مكالمات استقبلها مركز اتصال «الشارقة الخيرية» في 2023

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

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استقبل مركز الاتصال بجمعية الشارقة الخيرية 126 ألفاً و910 مكالمات هاتفية خلال العام الماضي، وذلك على مدار 12 ساعة عمل متواصلة، تم من خلالها التجاوب بشكل فوري مع جميع استفسارات الجمهور من مقدمي طلبات المساعدات، وكذلك الاستفسارات المتعلقة بالمستندات المطلوبة وشروط تقديم طلبات المساعدات، وجميع ما يتعلق بملفات المساعدات، الأمر الذي يفتح المجال أمام المستحقين لمعرفة كافة التفاصيل ليتسنى لهم توفير ما يتطلبه ملف المساعدة، وكذلك التواصل مع جمهور المتبرعين والرد على كافة الاستفسارات الأخرى المتعلقة بعمل الجمعية.

قنوات رئيسة

وقال عبدالله سلطان بن خادم المدير التنفيذي للجمعية، إن مركز الاتصال من أهم القنوات الرئيسة التي خصصتها الجمعية للتواصل مع الفئات المستهدفة من المجتمع من خلال فريق عمل مؤهل ومُتقن للغات العربية والإنجليزية والأوردو بطلاقة، ويمكنهم التعامل مع جميع الاستفسارات الواردة بما ينسجم مع تطلعات وأهداف الجمعية.

وأضاف أنه تم تطوير العمل بمركز الاتصال بإضافة العديد من قنوات المشاركة مع الجمهور للارتقاء بعمل المركز، مثل طرح استطلاعات الرأي على المتصل بعد انتهاء المكالمة لتقييم موظف خدمة المتعاملين وحجم الرضا عن الخدمة.

وتابع: تم وضع شبكة ربط مع كافة الأقسام والإدارات بالجمعية من خلال إنشاء ملف مشترك مع إدارة المساعدات الداخلية لتسجيل الشكاوى ومتابعتها من قبل منسقي قسم المساعدات بشكل يومي.

شبكة متابعة

وأردف أنه تم عمل شبكة متابعة لطرق التبرع التي ترد إلى الجمعية عبر المكالمات الهاتفية، وكذلك البرامج التلفزيونية، وتم توفير دورات تدريبية متواصلة لجميع موظفي مركز الاتصال بهدف رفع كفاءة العمل وإسعاد الجمهور.

وأوضح أن الجمعية تحرص على تطوير خدماتها المتعلقة بالتعامل مع مختلف متطلبات المتصلين باللغات «العربية والإنجليزية والأوردو»، بهدف تحقيق رضا المتعاملين.

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