ولي عهد عجمان يحضر أفراح الزعابي والمطروشي

المصدر: عجمان - وام

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حضر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، حفل الاستقبال الذي أقامه رائد عبيد الزعابي في قاعة الإمارات للضيافة بعجمان، بمناسبة زفاف نجله «حمد» إلى كريمة يوسف إبراهيم المطروشي.

وهنأ سموّه العروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة وهانئة، وأن ينعم الله تعالى عليهما بالبنين والرفاء، والاستقرار.. رافق سموّه، خلال الحفل، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان صاحب السمو حاكم عجمان، واللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان.

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