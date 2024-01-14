بلدية دبي تعزز المظهر الحضاري للإمارة بمبادرات مجتمعية رائدة

المصدر: دبي - وائل نعيم

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تستمر بلدية دبي في تعزيز مبادرات المسؤولية المجتمعية وتؤكد أن صنع فرص العمل التطوعي الميداني وحجم الانخراط فيه مؤشر على تحضر المجتمع، وأهمية صناعة ودعم الفرص التطوعية لما لها من إسهامات واضحة في دعم جهود المحافظة على البيئة والمظهر الحضاري للإمارة.

وأوضحت بلدية دبي لـ«البيان» أن مبادرتها المجتمعية التطوعية بمجال تعزيز نظافة المدينة والحفاظ على المظهر الجمالي «ساعة.. مع عامل النظافة» حققت خلال العام الماضي توثيق مشاركة ما مجموعة 7089 متطوعاً، قاموا بإنجاز 7089 ساعة عمل تطوعي ميداني بمجال نظافة الشواطئ والمناطق الصحراوية والسكنية للحفاظ على استدامة نظافة المدينة وبيئتها المحلية والحفاظ على المظهر الحضاري، وينتمي هؤلاء المتطوعون إلى 134 جهة حكومية وخاصة وأهلية، يمثلون كل فئات المجتمع المحلي «الموظفين والطلبة والعائلات وأصحاب الهمم» المهتمين بمجال خدمة البيئة ونظافة المدينة.

إعادة تدوير

وبينت بلدية دبي أنها تمكنت عبر هذه المبادرة من جمع أكثر من 15200 كغم من المخلفات العامة، جرى تحويل ما نسبته

40 % منها إلى مسارات إعادة التدوير، واستفاد أكثر من 312 عامل نظافة من فعاليات إسعاد عمال النظافة ضمن هذه المبادرة بالتعاون مع «مبادرة الروح الإيجابية» في شرطة دبي، وعدد من الفرق التطوعية وشركات القطاع الخاص.

كما وثقت المبادرة جمع أكثر من 300 ألف من أعقاب السجائر ومن ثم إعادة تدويرها بالتنسيق والتعاون مع القطاع الخاص، أما الملصقات الإعلانية التي تؤثر سلباً في المظهر العام فقد تمكن المشاركون في هذه المبادرة من إزالة أكثر من 100 كغم من الإعلانات الورقية على جدران الأبنية والمرافق العامة والخدمية ضمن المناطق التجارية والأسواق.

ولفتت بلدية دبي إلى أن ما يميز هذه المبادرة أنها مستمرة طوال العام وتدعم فعاليات المجتمع المحلي الخيرية والبيئية، إضافة إلى حرصها على أن تكون على تواصل مباشر مع العديد من الفعاليات التطوعية والمجتمعية التي تعنى بكل مجالات الإدارة المستدامة للنفايات، بحيث تبقى بلدية دبي إحدى أهم الجهات الحكومية المتميزة بصناعة فرص التطوع المجتمعي، ومن الأمثلة للفعاليات والمبادرات التي قدمت لها بلدية دبي الدعم وكل متطلبات النجاح العام الماضي تجسيداً للشراكة الفاعلة مع عدد من الجهات، حملة «الإمارات نظيفة» التي تشرف على تنفيذها مجموعة عمل الإمارات للبيئة برعاية وزارة التغير المناخي والبيئة بدورتيها الـ 21 و22 تزامناً مع عام الاستدامة الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، كما تم تقديم متطلبات الدعم لمبادرة «سواحل نظيفة» الهادفة إلى استدامة نظافة سواحل الإمارة، بكل دوراتها خلال العام الماضي.

مشاركة

وأشارت البلدية إلى أنه يمكن لأي جهة «حكومية أو خاصة أو أهلية» أو الفرق التطوعية، وحتى الأسر والأفراد، ممن يرغبون بالمشاركة في التطوع الميداني بمجال نظافة المدينة والحفاظ على استدامة البيئة المحلية والحفاظ على جمالية المدينة، التواصل مع مركز الاتصال في بلدية دبي لتحديد نوع المشاركة التطوعية المرغوبة «تنظيف مواقع صحراوية، أو تنظيف الأسواق أو الشواطئ أو مواقع صناعية وسكنية»، وعلى الفور سيتم التواصل معهم لاستكمال كل إجراءات تنفيذ النشاط التطوعي معها ضمن مبادرة «ساعة.. مع عامل النظافة» بكل تميز وكفاءة بما يعزز سعادة المجتمع واستدامة نظافة المدينة.

وتعزز مبادرة «ساعة.. مع عامل النظافة» تحقيق الخطة الاستراتيجية لبلدية دبي 2022/ 2026، والهدف الاستراتيجي (تعزيز تقليل إنتاج النفايات من المصدر ومعدلات التدوير والمعالجة). كما أنها تنسجم مع أهداف استراتيجية دبي المتكاملة لإدارة النفايات ٢٠٢١ - 2041، وتعزز هذه المبادرة المجتمعية مساهمة بلدية دبي كإحدى أفضل المؤسسات في صناعة فرص المسؤولية المجتمعية الميدانية للأفراد والمسؤولية الاجتماعية لمؤسسات القطاع ضمن المؤشر الحكومي الجديد الذي أعلنته وزارة تنمية المجتمع لقياس نسبة العطاء في العمل التطوعي على مستوى الدولة، كذلك، تساهم بتحقيق المؤشر الاستراتيجي لنسبة النفايات المحولة عن مسار الطمر.

استدامة المدينة

وتحرص بلدية دبي على تخطيط وإدارة وضمان استدامة المدينة وجعل دبي أكثر استدامة كل يوم وتعزيز قيمة المشاركة المجتمعية في مجال التطوع للحفاظ على البيئة والمظهر الجمالي للمدينة، وتشجيع الجهات والمؤسسات لتعزيز المسؤولية المجتمعية لدى منتسبيها للمشاركة بالمبادرات التطوعية بمجال الحفاظ على نظافة المدينة، وإبراز مدى اهتمام بلدية دبي بتنظيم مبادرات مجتمعية ذات أهداف بيئية، تنسجم مع الأهداف الوطنية البيئية وتعزز من دورها التشاركي مع كل قطاعات المجتمع المحلي بالحفاظ على استدامة البيئة.

ومن خلال مبادرة بلدية دبي المجتمعية التطوعية بمجال تعزيز نظافة المدينة والحفاظ على المظهر الجمالي «ساعة.. مع عامل النظافة»، يقوم المشاركون بتنفيذ مهام عمال النظافة مثل إزالة أعقاب السجائر في الشواطئ وإزالة الملصقات الإعلانية العشوائية في المناطق التجارية والأسواق وكذلك مخلفات المناطق البرية ونظافة المناطق الصناعية والسكنية.

أهداف

وتهدف المبادرة إلى تعزيز المسؤولية المجتمعية في مجال استدامة نظافة وبيئة دبي، وتعزيز الدور التشاركي والتعاوني بين مؤسسات القطاع العام والخاص بتحقيق المستهدفات البيئية، إضافة إلى إلهام الأفراد والمؤسسات لاتباع خيارات صديقة للبيئة، وإبراز الصورة الإنسانية للمجتمع بكل فئاته، وكذلك إسعاد فئة عمال النظافة في بلدية دبي، والاستفادة القصوى من طاقات أفراد المجتمع وصناعة قنوات متخصصة لذلك بما يدعم العمل الحكومي لصالح المجتمع، ونشر ثقافة التطوع بين أفراد المجتمع وتعزيز دور بلدية دبي التشاركي بهذا المحور، فضلاً عن تعزيز مساهمة بلدية دبي ضمن المؤشر الوطني الاتحادي بتفعيل المبادرات التطوعية المجتمعية في المجال البيئي.

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