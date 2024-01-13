مسؤولون ومواطنون يقدمون واجب العزاء إلى عائلة الحساوي

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دبي - البيان

قدم معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي عبدالله البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ومحمد سليمان الملا، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للإعلام، وسالم باليوحة، المدير التنفيذي لقطاع المحتوى الإعلامي في مؤسسة دبي للإعلام، وعبدالواحد جمعة، المدير التنفيذي للشؤون التجارية والشراكات في مؤسسة دبي للإعلام، وعبدالله المنصوري، المدير التنفيذي للدعم المؤسسي في مؤسسة دبي للإعلام، وسعود محمد الدربي، رئيس مركز الأخبار والنشر، رئيس تحرير صحيفة «البيان» في مؤسسة دبي للإعلام، وعدد من المسؤولين والمواطنين، واجب العزاء، أمس، في وفاة شقيقة ماجد وأحمد وإبراهيم وخالد سلطان الحساوي.

جاء ذلك خلال زيارتهم مجلس العزاء بمنطقة المحيصنة في دبي.

وأعرب المعزون عن خالص مواساتهم لأسرة الفقيدة، داعين المولى العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ورضوانه، وأن يلهم أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان.

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