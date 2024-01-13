«دورية السعادة ربدان» تكرم 24 سائقاً

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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كرمت «دورية السعادة ربدان» في شرطة أبوظبي 24 سائقاً ملتزماً بقواعد السير والمرور وأنظمة السلامة المرورية مع إطلالة العام 2024 ضمن جهودها في نشر الإيجابية للسائقين ومختلف فئات المجتمع وإسعاد مستخدمي الطريق وجعل الطرق أكثر أماناً وسلامة.

وقدم عناصر دورية السعادة هدايا للسائقين الملتزمين تحفيزاً لهم على مواصلة الالتزام بالقواعد المرورية والسلوكيات الإيجابية التي تسهم في تعزيز السلامة على الطرقات وإسهاماً منها في نشر السعادة في المجتمع كأسلوب حياة ومنهج إيجابي.

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