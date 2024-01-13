سلطان النيادي: بدعم القيادة سنحقق الطموحات ونبلغ أعلى المستويات

المصدر: دبي - البيان

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أكد معالي الدكتور سلطان النيادي، وزير دولة للشباب، في أول رسالة يوجهها لشباب دولة الإمارات، أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لخدمة الوطن ورفعته وترسيخ هويته وقيمه، وتحقيق طموحات القيادة الرشيدة التي لا تدخر جهداً في تقديم الدعم للوصول إلى أعلى المستويات.

وقال معالي النيادي عبر مقطع فيديو بثه عبر حسابه في منصة «إكس»: «إخواني وأخواتي شباب دولة الإمارات العربية المتحدة، تحية لكم من الأرض هذه المرة، أنقل لكم تحيات القيادة الرشيدة وحكومة الإمارات.. معكم وبكم ذهبنا في رحلة لأبعد نقطة فيها بشر في الفضاء، واليوم نبدأ رحلة جديدة هدفها التقرب منكم وخدمتكم والارتقاء بكم».

وأضاف: «إخواني وأخواتي دعونا في المرحلة المقبلة نعمل معاً لخدمة الوطن، ونرسخ سمعة بلادنا، ونرسخ هويتنا وتاريخنا، ونحقق طموحات قيادتنا.. معاً دعونا نعمل وأقدامنا متجذرة في أرضنا وأنظارنا إلى السماء.. بدعم القيادة الرشيدة سوف نحقق الطموحات، ونصل إلى أعلى المستويات».

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