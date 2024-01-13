«أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية» تفوز بـ4 جوائز عالمية للتميز خلال 2023

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية عن فوزها بـ4 جوائز عالمية في التميز خلال العام 2023 من مؤسسات دولية مرموقة تختص بتقييم المشاريع التشغيلية وتكريم المؤسسات المتميزة في مختلف المجالات، بما في ذلك الزراعة والسلامة الغذائية والأمن الغذائي والتكنولوجيا والمسؤولية المجتمعية.

وفاز مشروع «منصة بيانات الزراعة والأمن الغذائي» وهو منصة إلكترونية متكاملة تهدف إلى توفير أهم مؤشرات الاستدامة الزراعية والأمن الحيوي والاستثمار الغذائي، ومدعمة بخوارزميات الذكاء الاصطناعي اللازمة لدعم اتخاذ القرار بشأن قضايا الزراعة والأمن الغذائي محلياً وإقليماً وعالمياً، حيث فاز المشروع عن فئة «حلول تكنولوجيا المعلومات - الذكاء الاصطناعي» ضمن الجائزة العالمية «آي سي إم جي»، وهي جائزة متكاملة للمؤسسات وهندسة تكنولوجيا المعلومات، كما فازت الهيئة بجائزة «التميز والابتكار والجودة الشاملة» التي تقدمها شركة «بيز أوورد»، عن برنامج التميز والابتكار في القيادة وجودة الخدمات، ونظام الإدارة ونتائج الأعمال.

وتتويجاً لجهود الهيئة في مجال المسؤولية المجتمعية فاز برنامج «عون» للمشاركة المجتمعية بجائزتين عالميتين من مؤسسات متخصصة في تكريم المؤسسات التي تقدم برامج ومبادرات متميزة في مجال المسؤولية المجتمعية.

ويجسد برنامج «عون» للمشاركة المجتمعية رؤية حكومة أبوظبي لتأكيد روح التآخي والتآزر والتلاحم المجتمعي الذي ينبغي أن يسود مجتمع الإمارات، وقد أطلقت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية هذا البرنامج لإتاحة الفرصة لموظفيها للمشاركة بدور فاعل في تنمية المجتمع خارج أطر العمل التقليدية وبالأخص مؤازرة ودعم الفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع من أصحاب الهمم والمرضى وكبار السن والمحتاجين، بالإضافة إلى إرساء ثقافة المسؤولية المجتمعية، وتوفير الفرص لتطوير حملات ومبادرات إنسانية ومجتمعية، والانخراط في البرامج التطوعية التي تدعم البيئة والمجتمع.

تعزيز الاستدامة

وقالت موزة سهيل المهيري نائب المدير العام للشؤون التنظيمية والإدارية في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، إن «الهيئة تسعى دائماً إلى الابتكار واستخدام أحدث التقنيات لتحسين جودة منتجاتها وخدماتها، وتعزيز الاستدامة في قطاع الزراعة والأمن الغذائي في أبوظبي، وأن فوز الهيئة بجوائز عالمية للتميز في مجالي الزراعة والأمن الغذائي يعكس التزامها بتقديم خدمات متميزة وتحقيق الريادة العالمية في الأمن الغذائي».

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