«كهرباء دبي» والاتحاد للماء والكهرباء تبحثان تبادل الخبرات والممارسات     

المصدر: دبي - البيان

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في إطار الزيارات المتبادلة بين المؤسسات الحكومية في الدولة لتعزيز التعاون المشترك وتبادل أفضل الممارسات والتجارب العالمية، استقبل معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، المهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي للاتحاد للماء والكهرباء، في مقر الهيئة الرئيسي بدبي.

تعاون

واستهدفت الزيارة بناء جسور التعاون بين الجهتين والتعرف على أفضل الخبرات والتجارب لدى هيئة كهرباء ومياه دبي، إضافة إلى إجراء المقارنات المعيارية، حيث تعد الهيئة نموذجاً متميزاً على هذا الصعيد، وحققت نتائج تنافسية على عالمياً تتجاوز نخبة الشركات الأوروبية والأمريكية في الكفاءة والاعتمادية.

وتمكنت الهيئة من رفع مستوى كفاءة إنتاج الطاقة باستخدام أحدث التقنيات الإحلالية، وتقوم بتوفير جميع خدمات الكهرباء والمياه وفق أعلى المعايير بما يحقق سعادة المتعاملين وكافة المعنيين.

وأشاد معالي سعيد محمد الطاير بالتعاون المستمر بين هيئة كهرباء ومياه دبي والاتحاد للماء والكهرباء، انسجاماً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتعزيز الموقع التنافسي العالمي لدولة الإمارات في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة والاستدامة والاقتصاد الأخضر.

وشدد على أهمية توحيد جهود جميع الجهات العاملة في قطاع الطاقة في دولة الإمارات لتعزيز أمن الطاقة والمياه، مؤكداً معاليه أن الهيئة لديها استراتيجية وخارطة طريق واضحة للوصول إلى 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050 من خلال برامج وخطط ومشاريع للوصول إلى هذا الهدف أبرزها مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية والمحطة الكهرومائية بتقنية الطاقة المائية المخزنة في منطقة حتا، والمشروع التجريبي للهيئة لإنتاج الهيدروجين الأخضر.

حرص

من جانبه، قال المهندس يوسف أحمد آل علي: «نحرص في الاتحاد للماء والكهرباء على مد جسور التعاون مع مختلف شركائنا في القطاع، وفي مقدمتهم هيئة كهرباء ومياه دبي التي نعتز بالتعاون القائم معها، والذي نسعى لتطويره في المرحلة المقبلة، بما يدعم تحقيق المصالح المشتركة ويصب في صالح الاستراتيجيات الوطنية ذات العلاقة بتلك القطاعات الحيوية».

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