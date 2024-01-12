بلدية دبي تطلق مبادرة تعزيز التغذية السليمة في المؤسسات التعليمية

المصدر: وام

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أطلقت بلدية دبي مبادرة "تعزيز التغذية السليمة في المؤسسات التعليمية" بهدف تمكين هذه المؤسسات في جميع أنحاء إمارة دبي على إحداث تغييرات في نهجها بخصوص الوجبات المدرسية وتزويد الطلاب بالمعرفة والمهارات وتوفير الخيارات الغذائية المناسبة في المقاصف والكافتيريات.

وتشمل المبادرة، التي تستهدف أكثر من 300 ألف طالب في مدارس الإمارة، نظاما متكاملا لإدارة التعلم وتمكين أطفال المدارس وجميع المتأثرين الذين يشكلون جزءا من النظام الغذائي في المدارس والمؤسسات التعليمية مثل موردي الأغذية والإدارات المدرسية.

ويوفر هذا النظام تجربة تعليمية رقمية بالكامل يمكن الوصول إليها من أي مكان حيث يتضمن محتويات تعليمية إلكترونية شاملة حول التغذية وسلامة الأغذية والاستهلاك المستدام ويتضمن أيضا ألعابا تفاعلية وأدوات لتقييم التقدم المحرز في التعلم ويمكن المعلمين استخدام هذه الأدوات لتثقيف الطلاب وموظفي الشركات الغذائية.

كما ستركز بلدية دبي على توفير دورات تدريبية متخصصة للمستخدمين في عام 2024 لضمان قدرة المدارس على استخدام النظام بشكل فعّال.

وسيقوم خبراء التغذية بالعمل مع تلك المؤسسات لإعادة تقييم قوائمها وذلك من أجل إعطاء الأولوية للأطعمة الغنية بالمغذيات التي تدعم النمو البدني والمعرفي للأطفال والشباب من خلال التركيز على مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات منخفضة الدهون المشبعة وتزويد الطلاب بالفيتامينات والمعادن الأساسية الضرورية.

وأكد سلطان الطاهر مدير إدارة سلامة الغذاء في بلدية دبي أن المبادرة تعد خطوة تحفيزية للمؤسسات التعليمية ومشجعة على تبني أنظمة غذائية مستدامة وصحية لتنشئة الأجيال والحفاظ على صحتهم وسلامتهم وتعزيز نظامهم الغذائي وأنماط حياتهم وذلك إدراكا للدور المحوري الذي تلعبه التغذية في نمو الطفل .. مشيراً إلى أن المبادرة تندرج ضمن جهود بلدية دبي في تطوير منظومة غذائية مستدامة وتوفير الحماية الاستباقية للمجتمع من المخاطر الغذائية بما يعزز من جودة الحياة في الإمارة.

وقال: أجرينا مسحاً للاحتياجات الغذائية والسلوكية لجميع الفئات المستهدفة والمتأثرة والتي شملت الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور وموردي الأغذية إلى المدارس وعلى إثره سيتعاون خبراء وأخصائيي التغذية مع مقاصف المدارس لتصميم قوائم طعام تلبي الإرشادات والاحتياجات الغذائية لدى الشباب والأطفال.. مضيفا أن الهدف من التحول نحو الخيارات الصحية هو تعزيز عادات التغذية الإيجابية في وقت مبكر مما يمهد الطريق لخيارات غذائية مستدامة ومتكاملة .

وأوضح الطاهر أنه ضمن مستهدفات المبادرة نفذت بلدية دبي عددا من المحاضرات وورش العمل والأنشطة التفاعلية التي يقودها خبراء في التغذية وعلوم البيئة وذلك بهدف فهم الترابط بين الخيارات الغذائية والصحة والبيئة لعينة متكاملة من جميع المؤسسات التعليمية شاملةً المدارس والجامعات والحضانات في إمارة دبي.

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