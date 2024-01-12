وزارة الموارد البشرية والتوطين تطلق مرصد سوق العمل في الإمارات

المصدر: البيان

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أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن إطلاق مرصد سوق العمل في دولة الإمارات، الذي يوفر بيانات ومعلومات دورية باللغتين العربية والإنجليزية حول المؤشرات المختلفة لسوق العمل.

وقالت الوزارة، اليوم، عبر حسابها الرسمي في «إكس»: «نعلن عن إطلاق مرصد سوق العمل في دولة الامارات، الذي يوفر بيانات ومعلومات دورية باللغتين العربية والإنجليزية حول المؤشرات المختلفة لسوق العمل، ومخرجات منظومة سياسات تنظيم سوق العمل والبرامج والمبادرات المبتكرة، وغيرها من المحاور المتعلقة بسوق العمل في الدولة».

وأكدت أن الإطلاق جاء «في إطار نهج الشفافية الذي نحرص عليه مع متعاملينا، وبما يدعم توجهنا بتعزيز الخدمات الإلكترونية والرقمية ومشاركة البيانات الإحصائية».

ودعت المهتمين إلى زيارة المرصد عبر الموقع الإلكتروني تحت عنوان «مرصد سوق العمل»، أو من خلال الرابط التالي:

https://mohre.gov.ae/labour-reports/index-ar.html

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