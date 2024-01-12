مكتوم بن محمد: تعلمت من مدرسة محمد بن راشد أنّ صناعة الغد تبدأ اليوم

المصدر: البيان

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أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أنه تعلم من مدرسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، رعاه الله، أنّ صناعة الغد تبدأ اليوم، وأنّ الاستثمار للأجيال القادمة يعني وضع رخائهم نصب أعيننا، وأنّ ما نحقّقه اليوم من أمنٍ واستقرارٍ وبنىً تحتيّة وإنجازات، هو الإرث الذي نتركه لهم.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»: «تعلمت من مدرسة محمد بن راشد أنّ صناعة الغد تبدأ اليوم، وأنّ الاستثمار للأجيال القادمة يعني وضع رخائهم نصب أعيننا، وأنّ ما نحقّقه اليوم من أمنٍ واستقرارٍ وبنىً تحتيّة وإنجازات، هو الإرث الذي نتركه لهم، تعلمّت من مدرسة سموّه ألا نجعل مستقبل أبنائنا مرهوناً بتغيرات العالم أو تقلّبات الاقتصاد، تعلمت من سموّه أنّ تحقيق الأمن الاقتصادي إنجازٌ عظيم لكنّ الأعظم تحقيق استدامة اقتصادية، تضمن لنا نجاح اليوم ورخاء الغد.».

#تعلمت_من_مدرسة_محمد_بن_راشد أنّ صناعة الغد تبدأ اليوم، وأنّ الاستثمار للأجيال القادمة يعني وضع رخائهم نصب أعيننا، وأنّ ما نحقّقه اليوم من أمنٍ واستقرارٍ وبنىً تحتيّة وإنجازات، هو الإرث الذي نتركه لهم، تعلمّت من مدرسة سموّه ألا نجعل مستقبل أبنائنا مرهوناً بتغيرات العالم أو… pic.twitter.com/YliYQvbi5V — Maktoum Bin Mohammed (@MaktoumMohammed) January 12, 2024

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