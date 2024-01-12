«صندوق الفرجان» يرعى تدريب 1500 مشارك على الزراعة

المصدر: دبي- البيان

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أكد «صندوق الفرجان» الذي أطلقه سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، عضو مجلس دبي، العمل على تعزيز جودة حياة المواطنين وتمكينهم اقتصادياً واجتماعياً عبر تنمية مهارات المشاركين في كافة المجالات، وتعزيز قدراتهم الإبداعية، وإثراء خبراتهم وتجاربهم، وتشجيعهم على الدخول إلى مجال ريادة الأعمال عبر تهيئتهم وتزويدهم بالمهارات المطلوبة.

ويستهدف صندوق الفرجان، تمويل الأفكار والمشاريع الاجتماعية في الأحياء والفرجان السكنية بدبي، ويرعى الورش التدريبية الحرفية والمهنية والإبداعية التي ينفذها مختبر المهارات «سكل لاب» خلال مشاركته في الموسم الثالث من سوق المزارعين في دبي الذي تنظّمه بلدية دبي في حديقة الصفا في دبي كل يوم سبت من 9 ديسمبر حتى 24 فبراير المقبل.

الزراعة المستدامة

وتستهدف هذه الورش 1500 مشارك من كافة الفئات العمرية وأصحاب الهمم وكبار المواطنين، وتشجّع المشاركين على ممارسة أساليب الزراعة لاسيما المنزلية المستدامة عبر تخصيص منطقة في الحديقة المنزلية، وتسهم في تعريفهم بأهمية الزراعة العضوية وكيفية الاعتناء بالنباتات، وتوعيتهم بأهميتها في الحفاظ على استدامة البيئة، وإضفاء لمسة جمالية على البيئة المحيطة، بالإضافة إلى التركيز على النصائح والإرشادات الخاصة بالعناية بالنباتات طوال مراحل النمو.

وقال راشد الهاجري، مدير مشروع صندوق الفرجان: «إن مشاركة الصندوق في سوق المزارعين تنسجم مع أهدافه في دعم وتمويل المشاريع التي ترتقي بجودة حياة المواطنين وتمكينهم اقتصادياً واجتماعياً وترسيخ التلاحم الاجتماعي وعناصر الهوية الوطنية وتشجيع المشاركة الاجتماعية ودعم المواهب ورواد الأعمال داخل الأحياء السكنية في دبي».

وأشار أحمد الزرعوني، مدير إدارة الحدائق العامة والمرافق الترفيهية في بلدية دبي إلى أن الورش التدريبية المتنوعة التي يرعاها صندوق الفرجان، تسهم في تحقيق أهداف سوق المزارعين، باعتباره منصةً زراعيةً واجتماعيةً وترويجيةً، تجمع المزارعين المواطنين في مكانٍ واحدٍ لعرض وتسويق منتجاتهم الزراعية والعضوية المُنتجة في مزارعهم مباشرةً إلى المستهلكين.

وقال سعيد الهاشمي، مدير التجارب والفعاليات الخارجية في «سكّل لاب»: «تأتي مشاركتنا في سوق المزارعين عبر سلسلة من الورش تحت عنوان «مزرعة في وسط المدينة» بهدف مشاركة كافة أفراد الأسرة في أنشطة هادفة، وقد تم تصميم هذه الورش بعناية فائقة، بهدف توفير فرص تعلم فعّالة وتجارب تفاعلية، حيث تدور الورش حول أحدث التقنيات في مجال الزراعة، والفنون الإبداعية، وفنون الطهي، وقد سعينا إلى تقديم محتوى يلهم ويثري المشاركين، ويسهم في تنمية مهاراتهم ويرفع مستوى إبداعهم».

نخبة من الخبراء

وتشمل البرامج التدريبية التي يرعاها صندوق الفرجان خلال فعالية سوق المزارعين في دبي، ورشاً تدور حول أهمية الزراعة العضوية وقيمتها المضافة ومساهمتها في توفير منتجات للمستهلكين ذات جودة عالية وآمنة بيئياً، بالإضافة إلى ورش لإنتاج مواد غذائية من محاصيل المزارعين وورش في فنون النجارة.

مهارات حياتية

ويشارك في تقديم الورش نخبة من المختصين والخبراء في مجال الفنون والزراعة والطبخ، والذين سيعملون على تزويد المشاركين بمهارات حياتية ومهنية تثري معارفهم وتصقل قدراتهم.

وتأتي الورش ضمن الموسم الثالث من سوق المزارعين الذي يشارك فيه أكثر من 30 مزارعاً محلياً من أصحاب المشاريع الصغيرة والمزارعين المواطنين، حيث يسعى السوق إلى التأكيد على مدى أهمية الإنتاج الزراعي المحلي، واستغلال الأراضي الزراعية ودورها في استدامة المنتجات والمحاصيل النباتية، فضلاً عن تعزيز ثقافة الإنتاج الزراعي المحلي في الإمارة، وتشجيع السكان على شراء المحاصيل الزراعية المُنتجة في مزارع دبي.

ويفتح سوق المزارعين أبوابه هذا الموسم يوم السبت من كل أسبوع بين الساعة الرابعة والعاشرة مساءً، حيث يعرض خلاله المزارعون وأصحاب المشاريع منتجاتهم المحلية المختلفة، مثل: الفواكه والخضار ومنتجات الألبان والمنتجات العضوية والعسل، والتمور، ومنتجات الأعشاب، وغيرها الكثير من المنتجات التي تعكس إنتاجية المزارع والمشاريع المحلية الصغيرة في إمارة دبي.

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