بحث التعاون بين محاكم دبي وهيئة الطيران المدني

المصدر: دبي- البيان

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اجتمع طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي مع محمد عبد الله أهلي مدير عام هيئة دبي للطيران المدني، لمناقشة سبل التعاون المشترك بين الجهتين في مجالات متعددة.

وأكد مدير عام محاكم دبي أهمية التكامل بين محاكم دبي وهيئة دبي للطيران المدني، في تحقيق الأهداف الرئيسية لضمان العدالة والسلامة العامة.

ولفت إلى التزامهما المشترك بتعزيز الأمن والاستقرار في المجتمع، لمواكبة التحولات الراهنة وتحقيق أهداف مستدامة تخدم رفاهية المجتمع في إمارة دبي.

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