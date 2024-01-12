سارة الأميري: تطوير مهارات معلمين وطلبة لتقديم محتوى تعليمي مبتكر

المصدر: دبي ـ البيان

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التقت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، على هامش فعاليات قمة المليار متابع بمنتسبي برنامج «صناع المعرفة» الذي أطلقته أكاديمية الإعلام الجديد ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي بهدف تدريب 100 طالب و100 معلم لصناعة 5 آلاف محتوى تعليمي مبتكر.

وأكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري أن «صناع المعرفة» يشكل مبادرة نوعية لتعزيز المحتوى التعليمي الرقمي على منصات التواصل الاجتماعي، وقالت: «نهدف إلى تطوير إمكانات مجموعة من الطلاب والمعلمين لتقديم محتوى تعليمي متطور ويناسب العصر.. ويسهم في مساعدة الطلاب عبر أساليب وطرق تلائم الجيل الجديد، من خلال توفير التدريب الإعلامي المتميز لتمكينهم من صناعة محتوى تعليمي بأساليب مبتكرة لنشره على منصات التواصل الاجتماعي، وتحويل المواد العلمية إلى محتوى ترفيهي يدعم الثقافة والمعارف العامة».

وتضمن البرنامج مجموعة متكاملة من المحاور التي تشمل السرد القصصي وكتابة النصوص الإبداعية، إضافة إلى تصوير وإنتاج مقاطع الفيديو، وكيفية نشر المحتوى واختيار المنصات المناسبة لكل محتوى، فضلاً عن أساسيات تحليل محتوى منصات التواصل الاجتماعي.

محتوى متميز

وشددت عالية الحمادي، الرئيس التنفيذي لأكاديمية الإعلام الجديد على أهمية البرنامج في دعم المعلمين والطلاب الموهوبين ورفدهم بكافة والمهارات والأدوات التي تضمن لهم تقديم محتوى تعليمي متميز يسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز رائد للإعلام الرقمي وإنتاج المحتوى إقليمياً وعالمياً.

وقالت الحمادي: «يشكّل التعاون بين الأكاديمية ومؤسسة الإمارات للتعليم خطوة نوعية في سبيل الارتقاء بالمحتوى التعليمي المقدم على منصات الرقمية، وخلق المزيد من قنوات التواصل الإيجابي مع الجيل الجديد والطلاب بهدف تقديم نماذج وأساليب تعليمية متطورة تستفيد من المنصات الرقمية وما تشهده من نمو وتطور مستمرين».

ويسهم التعاون الاستراتيجي بين أكاديمية الإعلام الجديد ومؤسسة الإمارات للتعليم في توفير كافة المقومات اللازمة لتطوير المحتوى التعليمي الرقمي، ودعم صناع المحتوى من المعلمين والطلاب من خلال توفير التدريب في مختلف مجالات التواصل الاجتماعي لضمان تميزهم وتعزيز قدرتهم على التواصل مع الجمهور.

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