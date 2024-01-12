مطعم «عزوتي» يلفت أنظار زوار القمة

المصدر: دبي - نورا الأمير

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فوجئ زوار قمة «المليار متابع» بوجود مطعم يسمى «عزوتي»، يحرص على منح المحتاجين وجبات مجانية دون إهدار لكرامتهم، بخطوات بسيطة وسهلة، وهو ما لفت أنظار العديد من المشاركين.

محمود النابلسي مؤسس مطعم «عزوتي»، الذي يحمل الجنسية الأردنية، أوضح لـ«البيان» أن فكرة المطعم تعتمد على ثلاثة عناصر أساسية هي «العازم» (الداعي)

و«المعزوم» (المدعو) و«المتطوع»، ونجاح الفكرة يعتمد على قرار الزبون، الذي يحرص على فعل الخير، ويقوم بدفع ثمن وجبة لشخص محتاج لا يعرفه، حيث يعلق على جدار مخصص بالمطعم فاتورة الوجبة، التي دفع ثمنها، ليحصل عليها أي محتاج، ومن ثم يحصل على وجبته دون إهدار لكرامته.

ولفت إلى أن المطعم حل ضيفاً على النسخة الثانية من «قمة المليار متابع»، بناء على دعوة من أكاديمية الإعلام، الجهة المنظمة للقمة، منذ حوالي شهرين.

وأكد أن الأكاديمية قدمت له الدعم الكبير حتى خلال تجهيز المعدات والمستلزمات، وتنفيذ تصميم المكان، لافتاً إلى أنه يعتزم افتتاح فروع له في الإمارات، ودول أخرى.

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