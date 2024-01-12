«كهرباء دبي» تشدد على الصحة والسلامة المهنية

المصدر: دبي- البيان

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نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي 166 دورة تدريبية وجلسة توعوية حول الصحة والسلامة المهنية خلال عام 2023، شارك فيها 2689 موظفاً وموظفة من مختلف قطاعات الهيئة، في إطار حرصها الشديد على توفير بيئة عمل صحية وآمنة والارتقاء بخبرات كوادرها في مختلف جوانب الصحة والسلامة المهنية.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «تطبق هيئة كهرباء ومياه دبي أفضل الممارسات العالمية في مجال الصحة والسلامة المهنية، ولدينا سياسات وبرامج وتقنيات متطورة في السلامة والصحة المهنية انسجاماً مع المعايير العالمية لأنظمة إدارة السلامة والصحة المهنية.

وأضاف معاليه: نحرص على تعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية بين جميع الموظفين وفق أعلى المعايير العالمية ليواكبوا آخر التطورات المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية، انطلاقاً من مسؤوليتنا تجاه موظفينا وموظفي الموردين والمقاولين الذين يعملون في مشاريع الهيئة للارتقاء بمعايير الصحة والسلامة في جميع مشروعات وعمليات الهيئة.

وقال الدكتور يوسف الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية في هيئة كهرباء ومياه دبي: «نهدف إلى تعزيز مفهوم بيئة العمل الآمنة ورفع الوعي بأهمية الحفاظ على الصحة والسلامة المهنية في مكان العمل.

وفي هذا الإطار، توفر الهيئة البرامج التدريبية والتوعوية والموارد اللازمة بهدف توفير مكان عمل صحي وآمن، بما يسهم في تحقيق سعادة الموظفين وتعزيز الإنتاجية والجودة». بالإضافة إلى الدورات التدريبية، نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي خلال عام 2023 «أسبوع الصحة والسلامة الداخلي» السنوي الـ21 والذي تضمن العديد من الفعاليات والأنشطة التوعوية في مختلف جوانب الصحة والسلامة المهنية، كما نظمت الهيئة العديد من الفعاليات والبرامج التوعوية مثل أسبوع الصحة والسلامة العامة، واليوم التوعوي للصحة والسلامة المهنية للمقاولين، وغيرها بهدف الارتقاء بأنظمة صحة وسلامة الكوادر البشرية. ويحصل الموظفون الذين يتم تدريبهم من قبل كوادر هيئة كهرباء ومياه دبي على شهادات معتمدة في مجال السلامة والصحة المهنية.

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