فريق عطاء حمدان التطوعي ينجز 20 ألف ساعة تطوع

المصدر: دبي - عصام الدين عوض

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أكد أحمد بن عجلان، مؤسس ورئيس فريق عطاء حمدان التطوعي، لـ«البيان»، أن الفريق أنجز خلال العام 2023 أكثر من 20 ألف ساعة تطوع، شارك فيها ألف و269 متطوعاً ومتطوعة من 32 جنسية، كما تم تنفيذ 10 برامج وورش تدريبية لأعضاء الفريق، أبرزها «نعم للخير نبني»، ومبادرة «مهارات العمل التطوعي»، ودورة «تنظيم وإدارة المؤتمرات والمعارض»، إضافة إلى إطلاق العديد من المبادرات الخيرية، أبرزها مبادرة «فطور حمدان الخيري»، ومبادرة «نهتم بكم»، لكبار المواطنين، و«الطواف الوردي»، إضافة إلى تنظيم مهرجان «رحالة الإمارات في الدورة العاشرة»، لافتاً إلى أنه تم تشكيل مجلس الإدارة الجديد للفريق، مكون من 13 عضواً، جميعهم من أصحاب الخبرات والكفاءات، وذلك بهدف تعزيز العمل التطوعي والخيري للفريق، حتى يؤدي رسالته الإنسانية بصورة مميزة.

مظلة حمدان

وقال إن الفريق نظم خلال العام الماضي العديد من المبادرات الإنسانية والخيرية، ولعل أبرزها مبادرة «كن عوناً لهم»، ضمن مظلة «حمدان الخيري»، والتي نظمها الفريق بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، حيث تهدف المبادرة إلى توزيع المشروبات الباردة، والمظلات والمواد الصحية والمواد الغذائية لـ 500 عامل في جبل علي، ومنذ إطلاقها في العام 2021 استفاد منها 7000 شخص، من الأسر المتعففة، والعمال والأيتام، كما أن «مظلة حمدان الخيري»، تهدف إلى توفير المشروبات الباردة، والمظلات والمواد الصحية والمواد الغذائية لـ 500 عامل، إضافة إلى تحقيق التكافل الاجتماعي، لافتاً إلى أنه ومن ضمن المبادرات، مبادرة «فطور حمدان التطوعي»، ومبادرة «يوم زايد للعمل الإنساني»، وحملة «جسور الخير»، ومبادرة «ماراثون نصف آسيا»، وحملة «تراحم من أجل غزة»، وخلافها الكثير من المبادرات التي تصب في صالح المجتمع.

دعم

وأضاف إن فريق عطاء حمدان التطوعي، يعمل بصورة مستمرة على الدعم الكامل لكافة الجهات التي تطلق المبادرات الخيرية والإنسانية في كافة المناسبات، فيسارع إلى إعلام المتطوعين المنضوين تحت لوائه حتى يشاركوا في تلك الأعمال التطوعية بكفاءة عالية، كما يقدم الدعم والخدمات للأسر المتعففة من أصحاب الدخول المحدودة، وذلك بهدف التخفيف عنهم وتوفير حياة كريمة لهم، كما أن هناك تواصلاً فعالاً للفريق مع كافة الجهات التي تقدم الدعم للأسر المحتاجة، وأن ذلك الدعم يأتي في إطار المسؤولية المجتمعية التي تحتم على الفريق القيام بذلك الدور الإنساني.

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