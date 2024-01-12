عبدالله بن طوق: حملة أجمل شتاء في العالم تعزز ريادة الإمارات

المصدر: أبوظبي - البيان

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قال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد رئيس مجلس الإمارات للسياحة: «إن النسخة الرابعة لحملة «أجمل شتاء في العالم»، والتي بدأت 9 يناير الجاري وتستمر حتى 20 فبراير المقبل، تسهم في إبراز المعالم السياحية والتجارب الشتوية التي تتميز بها دولة الإمارات، وكذلك التراث الثقافي الغني، والمناظر الطبيعية الساحرة والخلابة، كما تدعم الحملة تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031، وتعزز من الموقع الريادي لدولة الإمارات على خريطة السفر والسياحة العالمية».

سياحة

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أطلق حملة السياحة الوطنية الداخلية «أجمل شتاء في العالم» في دورتها الرابعة لعام 2024، تحت شعار «قصص لا تنسى»، والتي تأتي ضمن استراتيجية السياحة الداخلية في دولة الإمارات التي أطلقها سموه في ديسمبر 2020، والهادفة إلى تطوير منظومة سياحية تكاملية على مستوى الدولة لتنظيم السياحة الإماراتية المحلية.

وتهدف النسخة الجديدة من الحملة إلى تنشيط السياحة الداخلية واجتذاب السياح من مختلف أنحاء العالم للاستمتاع بشتاء الإمارات، وكل مقومات الجذب التي توفرها الدولة لزوارها لقضاء أوقات مميزة، تجمع بين الاستمتاع بالمناخ المميز في الدولة، وزيارة أهم معالم الإمارات الترفيهية والثقافية والطبيعية، وممارسة العديد من الأنشطة، وصناعة أجمل الذكريات.

تجارب

وتستهدف النسخة الجديدة المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات والسياح القادمين من باقي دول العالم، حيث ستتضمن نشر العديد من المواد الإعلامية والتسويقية عبر وسائل الإعلام المختلفة وقنوات التواصل الاجتماعي، للترويج عن أهدافها والتعريف بأبرز الأماكن السياحية لفصل الشتاء في الدولة، وتسليط الضوء على التجارب السياحية الفريدة والأنشطة الترفيهية وأفضل المغامرات في الإمارات السبع.

يذكر أن النسخة الثالثة من الحملة قد روجت لوجهات وتجارب سياحية وطبيعية وترفيهية في كل إمارات الدولة، وحققت نتائج اقتصادية نوعية للسياحة الداخلية، إذ بلغت إيرادات المنشآت الفندقية 1.8 مليار درهم بارتفاع قدره 20 % مقارنة بالنسخة الثانية من الحملة التي بلغت 1.5 مليار درهم.

مؤشرات

وفي السياق، أكد بن طوق أن القطاع السياحي الإماراتي واصل أداءه الاستثنائي في ضوء الرؤية السديدة للقيادة الرشيدة، واهتمامها بتطوير هذا القطاع الحيوي باعتباره أحد القطاعات الاستراتيجية لبناء اقتصاد المستقبل، والتحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد.

وقال: «ارتفعت إيرادات المنشآت الفندقية في الدولة إلى 32.2 مليار درهم خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر لعام 2023 بنسبة نمو 27 % مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022، كما زاد عدد نزلاء المنشآت الفندقية بالإمارات السبع إلى 20.2 مليون نزيل خلال الشهور التسعة الأولى من العام 2023 بنسبة نمو بلغت 12% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2022، ووصل معدل الإشغال الفندقي إلى 75 % خلال أول 9 أشهر من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 6 % بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2022».

وذكر أن هذه المؤشرات تسهم في تحقيق المستهدف الوطني لرؤية «نحن الإمارات 2031» برفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 450 مليار درهم بحلول العقد المقبل.

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