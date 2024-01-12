مقدم بودكاست «نظرية التأثير»: العقل صانع المحتوى الناجح والمستدام

المصدر: دبي- البيان

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أكد توم بيليو، الشريك المؤسس لـ«كويست نيوتريشن» ومقدم بودكاست «نظرية التأثير»، في خطاب ملهم بعنوان «عقلك يصنع المحتوى - حافظ عليه» ضمن مسار «لنتقدم»، أهمية المحافظة على العقل ودوره في صناعة محتوى ناجح ومستدام، مشيراً إلى أنه الأداة الوحيدة القادرة على الإبداع والانتقال من مرحلة تطوير الأفكار إلى تحقيق الدخل والنجاح والاستدامة في عالم المحتوى.

ونوه بيليو بأن الطريقة الوحيدة للنجاح في عالم المحتوى في ظل التنافس الكبير بين صناعه تتطلب إضافة قيمة إلى حياة المتابعين، سواء كانت ترفيهاً أو معرفة أو ثقافة، مشيراً إلى أن هذه الحقيقة البسيطة جعلته رائد أعمال ناجحاً لأكثر من 20 عاماً، قبل الدخول إلى عالم المحتوى.

وأضاف: «عملت على بناء العديد من الشركات الناجحة وقررت توثيق تلك الإنجازات، وكان نجاحي نتيجة المثابرة والعزيمة والإصرار في اكتساب المهارات وتطويرها». وأشار بيليو إلى أن معظم أسباب فشل الأحلام تعود إلى انهيار أصحابها عاطفياً، مضيفاً: «إذا رددت فكرة الفشل وعدم القدرة على النجاح، ستسيطر هذه الفكرة على عقلك وستفشل»

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