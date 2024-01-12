فيشن لاخياني يقدم نصائحه لجني الملايين من صناعة المحتوى

المصدر: دبي- البيان

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شارك فيشن لاخياني رجل الأعمال الماليزي، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة MindValley المنصة التعليمية المبتكرة، التي فاق عدد المشتركين فيها الـ 2.3 مليون مشترك، خلال جلسة بعنوان «جني مليون دولار من ثلاثة ملايين متابع»، الكثير من المهارات الضرورية، والنصائح الذهبية مع جمهور «قمة المليار متابع 2024»، لجني الأموال من صناعة المحتوى.

وذكر أن أول نصيحة هي أن النجاح ليس له عمر محدد، وأنه عندما بدأ على مواقع التواصل الاجتماعي، وعرّف الجمهور بمحتواه، كان في عمر الأربعين، ورغم ذلك استطاع أن يحقق أرباحاً كبيرة من المحتوى المصوّر الذي ينشره عبر قناته الشخصية على اليوتيوب، أو قناة شركته «مايند فالي».

ورأى فيشن لاخياني أن صانع المحتوى الناجح بجب أن ينشئ حسابين له أحدهما خاص بالأعمال، وأضاف: «كثيرون يريدون نشر محتواهم، لكنهم لا يمتلكون الأدوات الكافية للنشر بجودة عالية، غير أن جميع المؤثرين بدأوا بأبسط الإمكانات.

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