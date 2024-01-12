«حمدان الطبية» تعلن نتائج الدورة الـ26 لجوائزها المحلية والدولية

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية عن نتائج منافسات الدورة الـ26 من جوائزها المحلية، والتي تتضمن فئة الطالب، وفئة الطالب الجامعي، وفئة المعلم، وفئة التربوي، وفئة المدرسة، بالإضافة إلى المؤسسات الداعمة للتعليم.

وكشفت المؤسسة عن اعتماد نتائج جوائز المركز العالمي للموهوبين، والتي تتضمن الجائزة الدولية للأبحاث التطبيقية في رعاية الموهوبين، والجائزة الدولية للمبادرات المدرسية في رعاية الموهوبين.

الجوائز المحلية

وأفادت بأن عدد المشاركين في الجوائز المحلية بلغ 198 مشاركاً، ووصل عدد الفائزين إلى 40 فائزاً، وشاركت في الجائزة الدولية للأبحاث التطبيقية في رعاية الموهوبين 6 دول من الأقاليم المختلفة، كما بلغ عدد الأبحاث المشاركة ستة أبحاث.

وبلغت الدول المشاركة في الجائزة الدولية للمبادرات المدرسية في رعاية الموهوبين 9 دول، كما بلغ عدد المبادرات المشاركة 14 مبادرة، فازت منها مبادرتان من المملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة الأمريكية.

وقال معالي حميد القطامي، رئيس مجلس أمناء المؤسسة «أتمت المؤسسة بالتعاون مع نخبة من المحكمين البارزين عمليات التحكيم للجوائز المحلية، وجوائز المركز العالمي للموهوبين بمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، والتي راعت فيها النزاهة والحيادية والموضوعية، وأعلى المعايير الدولية.

نجاح لافت

وتوجت النتائج بنجاح لافت لهذه الدورة، مستفيدة من الرعاية الكريمة، التي حظيت بها المؤسسة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بإصداره قانون إنشاء المؤسسة، ودعم كريم من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، وقيادة الشيخ راشد بن حمدان آل مكتوم، الرئيس الأعلى للمؤسسة.

وعكست نتائج الجوائز التعليمية هذا العام قوة شراكتنا في سعينا لتحقيق الغايات المنشودة من هذه الجوائز، والتي تحولت من مبادرة أطلقها المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم في عام 1998 إلى برنامج يمتلك قوة دفع كبيرة في تمكين عملية الجودة التعليمية، وتغيير نمط الأداء التعليمي وتحقيق التميز المعرفي والعلمي.

وتابع معاليه: نحن إذ نواصل مع شركائنا مسيرة التميز فإننا فخورون بكوكبة الفائزين في هذه الدورة، والذين بلغ عددهم أربعين فائزاً من جملة 198 مشاركاً نجحوا على مستوى الترشح للجوائز المحلية، بينما شاركت في الجائزة الدولية للأبحاث التطبيقية في رعاية الموهوبين 16 دولة، وبلغ عدد المبادرات المشاركة 14 مشاركة، فازت منها مبادرتان من المملكة العربية السعودية، ومن الولايات المتحدة الأمريكية».

من جانبه، قال الدكتور خليفة السويدي، الأمين العام والمدير التنفيذي لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية: «يسرنا أن نعلن عن اعتماد نتائج منافسات الجوائز المحلية لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية».

طفرة نوعية

وأضاف: «شهدت هذه الدورة طفرة نوعية في المشاركات، مما يؤكد نضج الوعي في الميدان التعليمي وتفاعل المستهدفين مع التطوير، الذي طرأ على معايير الجوائز، مؤكداً أن هذه الاستجابة تضمن وكما تعودنا من المشاركين طوال السنوات الماضية، والتي امتدت لأكثر من ربع قرن، أن تتلقى المؤسسة مشاركات قيمة في مختلف جوائزها، ما أسهم في دفع العملية التعليمية ومسيرة التميز والجودة في كافة عناصر المنظومة التعليمية من طلاب ومعلمين وأكاديميين ومؤسسات تعليمية وتربوية».

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