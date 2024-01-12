«إيدج» تعرض حلولاً تكنولوجية متقدمة في «يومكس» و«سيمتكس»

المصدر: أبوظبي- البيان

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تشارك إيدج للمرة الثالثة في معرض ومؤتمر الأنظمة غير المأهولة «يومكس» ومعرض المحاكاة والتدريب «سيمتكس» 2024، مما يعزز حضورها كواحدة من مجموعات التكنولوجيا المتقدمة الرائدة عالمياً في قطاع الأنظمة غير المأهولة والمستقلة.

وبعودتها كشريك استراتيجي رسمي للمعرض، ستسلط إيدج الضوء على أهدافها المتمثلة في تسريع وتيرة التكنولوجيا المتقدمة وتعزيز القدرات المستقلة المصنّعة في دولة الإمارات من خلال عرض التقنيات والحلول غير المأهولة الرائدة في الصناعة، بما في ذلك الطائرات المستقلة غير المأهولة والمركبات البرية غير المأهولة.

وقال منصور الملا العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة إيدج: «يقدم يومكس فرصة مثالية لـمجموعة إيدج لإظهار النمو السريع لمحفظتها من أنظمة التكنولوجيا المتقدمة غير المأهولة والمستقلة، مع تسليط الضوء على رؤية المجموعة المتمثلة في اعتماد التقنيات المتقدمة لتسريع وتعزيز قدراتها السيادية، حيث تحرص على لعب دور محوري كمجموعة متطورة ورائدة في هذا المجال لما تملكه من إمكانات هائلة وكفاءات مميزة.

كما سيسلط معرض يومكس 2024 الضوء على التقدم السريع الذي حققته مجموعة إيدج في توسيع بصمتها العالمية، وإقامة شراكات قيمة، وتطوير أحدث الحلول والخدمات في مجال الأنظمة والحلول والخدمات الجوية والبرية والبحرية المستقلة.

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