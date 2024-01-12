«طرق دبي» تعلن الفائزين بـ«أفضل تصوير في وسائل النقل المستدام»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت هيئة الطرق والمواصلات بدبي، أسماء الفائزين في الدورة الثالثة من مسابقة «أفضل تصوير في وسائل النقل المستدام»، والتي تنظمها الهيئة تحت شعار «التنقل في دبي»، بالتعاون مع جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي. وأوضحت الهيئة أنها تستهدف من خلال المسابقة، تشجيع مستخدمي وسائل النقل الجماعي على التقاط أفضل الصور عبر هواتفهم لوسائل النقل المستدامة، المترو، الترام، الحافلات العامة ووسائل النقل البحري (الباص المائي) (التاكسي المائي)، إضافة للعبرات و«الفيري».

فاز بالمركز الأول، عن فئة «الصورة الواحدة»، رشاد كونهي محمد، وبالمركز الثاني حسن ضياء الدين، وحصل مارك أنتوني أغتاي، على المركز الثالث، وعن فئة الملف المصور: فاز بالمركز الأول جيسون بالا، وبالمركز الثاني تشارلي فيلاجراسيا، وحصل وارن بوبليت على المركز الثالث. وأكد يوسف الرضا المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي بهيئة الطرق والمواصلات، أن الهيئة تحرص على تشجيع استخدام المواصلات العامة في دبي، من خلال إطلاق العديد من المبادرات التي من شأنها تعزيز أسلوب التنقل المستدام بين أفراد المجتمع.

أفضل تصوير

ولفت إلى أن مسابقة «أفضل تصوير في وسائل النقل المستدام»، من المبادرات التي تحرص الهيئة كذلك على تنظيمها بشكل سنوي، لتشجع المقيمين والزوار على التقاط صور فنية رقمية لأبرز المعالم الحضرية والسياحية في الإمارة، على متن وسائل النقل العام.

وأفاد علي خليفة بن ثالث، الأمين العام لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، أن من أهم وظائف الأعمال الفائزة، ترجمة المفاهيم الحضارية التي تُعتبر من دعائم بناء المستقبل، وتقريبها للأذهان، وتبسيطها بصرياً، هذا بجانب اللمسات الجَمَالية الخاصة، التي تمنح المفاهيم والمعاني أُطُراً مدهشة جاذبة للأنظار.

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