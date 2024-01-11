محمد القرقاوي: الإعلام يشهد نقلة نوعية توصلنا إلى 8 مليارات إنسان

المصدر: البيان

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أكد معالي محمد بن عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، خلال حضوره إحدى فعاليات «قمة المليار متابع»، التي تنظمها أكاديمية الإعلام الجديد لمدة يومين في دبي، أن الإعلام يعيش لحظة مهمة ونقلة نوعية تأخذنا إلى إعلام شمولي سريع قادر على الوصول إلى 8 مليارات إنسان.

وقال معالي محمد بن عبد الله القرقاوي، خلال جلسة الحكومة والإعلام الجديد: «مع تأسيس دولة الإمارات عام 1971، الكثيرون قالوا إن الإمارات دولة غير قابلة للحياة، ولكن المغفور له الشيخ زايد وإخوانه حكام الإمارات عملوا بجد لنهضة الدولة، ودائماً ما يقول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نحن حكومة نفعل ما نقول ونقول ما نفعل».

وأوضح القرقاوي أن «حكومة الإمارات تعمل وتنجح وتنجز، وكلما حققت نجاحات تلاحقها الانتقادات، ولكن الانتقادات لم ولن توقفنا يوماً عن العمل وتحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات».

وروى معالي القرقاوي قصة إنشاء حسابه على منصة التواصل الاجتماعي إكس «تويتر»، قائلاً: «لست لاعباً على منصات التواصل الاجتماعي، ولكنني محلل؛ فلكل منا دور يختلف عن الآخر».

وتستضيف قمة المليار متابع، إلى جانب 7000 زائر، أكثر من 100 رئيس ومدير تنفيذي و200 شركة متخصصة بالمحتوى و100 وكالة محتوى رقمي، متيحة للحضور فرصة الانضمام إلى خبراء صناعة المحتوى والوكالات الإبداعية وخبراء التسويق في بيئة تعاونية تمتد إلى ما وراء العالم الرقمي.

وتستهدف القمة مخاطبة أكثر من مليار شخص حول العالم برسائل هادفة، من خلال استضافة نخبة من أهم وأكبر المؤثرين وصناع المحتوى في مجالات مختلفة، فيما تتنوع مجالات المحتوى الرقمي التي يهتم بها المؤثرون المشاركون في القمة ومن بينها قطاعات الإعلام والترفيه والرياضة والتعليم والتكنولوجيا والألعاب والرياضات الإلكترونية والكوميديا والاقتصاد والسياحة وغيرها.

نماذج ملهمة

وتنفرد القمة ببرنامج متكامل من الفعاليات والأنشطة المتنوعة، التي تتضمن استعراض المواهب والنماذج الملهمة والخبرات المتميزة في مجال صناعة المحتوى الرقمي، وأبرز توجهات الصناعة لتقديم محتوى نوعي ومبتكر، كما تناقش أبرز الموضوعات والأفكار لتطوير مهارات صناع المحتوى واطلاعهم على أحدث المستجدات من تقنيات ومناهج صناعة المحتوى الإبداعي.

وتتضمن أجندة الحدث تنظيم عدد من الجلسات النقاشية والحوارات التفاعلية التي تبحث أهم الأدوات التي تجعل من صناع المحتوى الجدد مؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما تناقش جلسات وحوارات القمة العديد من الموضوعات التي تشكل تحديات حالية ومستقبلية في هذا المجال، ومنها كيفية مساهمة الإعلام الجديد كقطاع إبداعي في دعم اقتصادات الدول، وأبرز المهارات المطلوبة لضمان الاستمرارية في العمل عبر مواقع التواصل.

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