طرق دبي تعلن عن الفائزين في تصوير وسائل النقل المستدام

المصدر: البيان

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أعلنت هيئة الطرق والمواصلات بدبي عن أسماء الفائزين في الدورة الثالثة من مسابقة "أفضل تصوير في وسائل النقل المستدام"، والتي تنظمها تحت شعار "التنقل في دبي"، وبالتعاون مع جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، وتستهدف من خلالها تشجيع مستخدمي وسائل النقل الجماعي على التقاط أفضل الصور عبر هواتفهم لوسائل النقل المستدامة، المترو، الترام، الحافلات العامة ووسائل النقل البحري (الباص المائي) (التاكسي المائي) بالإضافة للعبرات و"الفيري".

وفاز بالمركز الأول، عن فئة "الصورة الواحدة"، رشاد كونهي محمد، وبالمركز الثاني حسن ضياء الدين، وحصل مارك أنتوني أغتاي، على المركز الثالث، وعن فئة الملف المصور: فاز بالمركز الأول جيسون بالا، وبالمركز الثاني تشارلي فيلاجراسيا، وحصل وارن بوبليت على المركز الثالث.

وقال يوسف الرضا، المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات، إن الهيئة تحرص على تشجيع استخدام المواصلات العامة في الإمارة، من خلال إطلاق العديد من المبادرات التي من شأنها تعزز أسلوب التنقل المستدام بين أفراد المجتمع، وأن مسابقة "أفضل تصوير في وسائل النقل المستدام"، من المبادرات التي تحرص الهيئة كذلك على تنظيمها بشكل سنوي لتشجع المقيمين والزوار على التقاط صور فنية رقمية لأبرز المعالم الحضرية والسياحية في الإمارة على متن وسائل النقل العام.

وأضاف الرضا أن استخدام وسائل النقل العام تعتبر فرصة جيدة للتعرف على معالم المدينة وتوثيق مختلف المواقع المميزة فيها، والاستمتاع بتجربة مختلفة واستثنائية بإتاحة الفرصة لمستخدميها بالتقاط صور تعكس التفاصيل الهندسية للمباني وجماليات الطرق والمساحات الخضراء بالإمارة بالإضافة للأيقونات المعمارية ومنها الجسور والمحاور التي تتميز بالإضاءة والتصاميم الاستثنائية، وغيها من المعالم التي تتميز بها دبي.

وذكر المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات أن دورة هذا العام من المسابقة استقبلت العديد من المشاركات، عبر صفحة التسجيل في المسابقة على شبكة الإنترنت من خلال رابط: www.hipa.ae، وتنوعت المشاركات في مضمونها وجمالياتها، حيث قامت اللجنة المعنية بالاطلاع عليها وترشيح الأعمال الفائزة منها، وفق شروط ومعايير الجائزة.

من جانبه أفاد علي خليفة بن ثالث، الأمين العام لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، أن من أهم وظائف الأعمال الفائزة ترجمة المفاهيم الحضارية التي تُعتبر من دعائم بناء المستقبل وتقريبها للأذهان وتبسيطها بصرياً، هذا بجانب اللمسات الجَمَالية الخاصة التي تمنح المفاهيم والمعاني أُطُراً مدهشة جاذبة للأنظار.

وقال: "سعداء باستمرارية تعاوننا المُثمر مع هيئة الطرق والمواصلات بهدف تعزيز الوعي بأهمية مفهوم النقل المستدام، والذي نفخر بحضوره في دبي من خلال نماذج رائدة عالمياً ومُلهِمة لعشاق الفنون البصرية، ونبارك للفائزين في هذا الحدث التنافسيّ الخاص ونرجو لباقي المشاركين حظوظاً أوفر في الفرص القادمة".

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