مكتوم بن محمد: نعمل على تطوير المنظومة القضائية وتمكين الكفاءات القانونية الإماراتية

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

ترأس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، اجتماع المجلس القضائي.

وقال سموه، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «إكس»: «ترأست اجتماع المجلس القضائي، حيث ناقشنا مجموعةً من المبادرات الرامية إلى تطوير منظومة العمل القضائي في الإمارة، واعتمدت مجموعة من القرارات».

وأضاف سموه: «كما صادقت على تعيين القضاة الجدد، وكرّمنا المفتشين القضائيين لدى جهاز التفتيش القضائي المنتهية فترة عملهم، لما قدموه من عطاء وإنجازات خلال الفترة الماضية».

وتابع سموه: «نعمل باستمرار على تطوير المنظومة القضائية وتمكين الكفاءات القانونية الإماراتية وتأهيلها وتقديرها بما يعزز نهضة مجتمع دبي واستقراره».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز