علي النعيمي يلتقي رئيس مجلس الشورى الإيراني في طهران

المصدر: وام

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التقى معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، معالي محمد باقر قاليباف رئيس مجلس الشورى في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وذلك على هامش مشاركته في الاجتماع الاستثنائي للجنة فلسطين الدائمة في اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الذي عقد أمس في العاصمة الإيرانية طهران.

حضر اللقاء، سعادة مروان عبيد المهيري، وأحمد مير هاشم خوري، عضوا المجلس الوطني الاتحادي، وسعادة سيف محمد الزعابي سفير الدولة لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية .

وجرى خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز العلاقات البرلمانية بين الجانبين، مع التأكيد على أهمية العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والجمهورية الإسلامية الإيرانية.

واستعرض معالي الدكتور علي النعيمي، جهود دولة الإمارات الرامية إلى تعزيز الأمن والسلم في المنطقة، خاصة على صعيد القضية الفلسطينية، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني الشقيق.

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