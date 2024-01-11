أنس بوخش ومشاري العفاسي يلهمان جمهور «قمة المليار متابع»

المصدر: دبي - البيان

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شارك الإعلامي وصانع المحتوى الإماراتي أنس بوخش في خطاب ملهم وجلسة حوارية مع القارئ والمنشد الكويتي مشاري راشد العفاسي، وجمعا جمهوراً واسعاً من ضيوف وزوار «قمة المليار متابع»، التي تنظمها أكاديمية الإعلام الجديد لمدة يومين في دبي. وفي خطابه الملهم خلال فعاليات القمة، تحدث أنس بوخش عن أهمية الفضول في صناعة المحتوى، قائلاً: «الفضول جزء من طبيعتنا البشرية، وهو الدافع الرئيسي لرغبتنا في الاستكشاف والابتكار، وبفضل الفضول، نستطيع أن نحقق إنجازات عظيمة».

وتناول مشاري راشد العفاسي في الجلسة رحلته في عالم صناعة المحتوى والإعلام الجديد، موضحاً أنه كان للإذاعة المدرسية وحبه للهندسة الصوتية والخط العربي دور كبير في تشكيل خطابه الإعلامي مع الجمهور.

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